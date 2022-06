“Ha deciso di farlo”. Massimo Giletti, clamorosa decisione su Non è l’Arena: pubblico sorpreso

Massimo Giletti e Non è l’Arena, l’ultima decisione presa è davvero clamorosa. La notizia è arrivata nelle scorse ore e si materializzerà nel concreto nella giornata di domenica 5 giugno. Il pubblico sicuramente non si aspettava di dover assistere a un evento unico nel suo genere, ma il popolare conduttore televisivo è sempre in grado di stupire e quindi in serata sorprenderà ancora una volta i telespettatori di La7. Sono già usciti tutti i dettagli in riferimento a ciò che è emerso ufficialmente.

A proposito di Massimo Giletti e Non è l’Arena, c’è stato uno scontro la settimana scorsa tra gli ospiti Alessandro Sallusti e Giorgio Cremaschi. “Io non so che paletti mette questo signore alla possibilità di tornare a lavorare”, esordisce il direttore di Libero, “magari rifiutando un contratto a termine altrimenti qualcuno ci sta prendendo in giro”. “Si chiamano diritti non paletti, diritti”, urla Cremaschi. E ancora: “Diritti. Diritti delle persone che lavorano”, continua a gridare.





Massimo Giletti con Non è l’Arena in Russia

Massimo Giletti ha assunto una decisione incredibile sul programma Non è l’Arena, infatti ha scelto una location inaspettata per l’appuntamento della prima domenica di giugno. Infatti, tratterà innanzitutto uno degli argomenti più importanti di questi mesi, ovvero la guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina ed effettuerà un’intervista ad un’esponente politica di grande livello. Prevista anche la presenza di diversi ospiti di un certo calibro, che daranno vita a interessanti dibattiti.

Come spiegato da DavideMaggio, Massimo Giletti presenterà la nuova puntata di Non è l’Arena direttamente dalla Russia, precisamente nella capitale Mosca. Ci sarà una conversazione con la portavoce del ministro degli Esteri Sergej Lavrov, Maria Zakharova, che si soffermerà sul conflitto che loro definiscono operazione militare speciale. Tra gli ospiti ci sarà il filosofo Massimo Cacciari, ma i temi trattati saranno davvero numerosi e coinvolgeranno anche altre persone illustri.

DavideMaggio ha fatto sapere che “si parlerà del blocco all’export di greggio e delle riduzioni a quello del gas, ma anche della crisi alimentare con un viaggio nella filiera del grano. Infine, un focus sul reddito di cittadinanza; le conseguenze della crisi si fanno sentire anche sul mercato del lavoro: troppo assistenzialismo, rifiuto dello sfruttamento o lavoro nero mascherato? E quanto incide su questo fenomeno il reddito di cittadinanza?”.

“Ti viene un infarto”. Non è L’Arena, tensione altissima tra gli ospiti. E Massimo Giletti assiste allo scontro