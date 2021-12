“Ma perché lo stai facendo?!”. Non è l’Arena, caos in studio tra offese e gesti ‘choc’. Giletti deve intervenire

A “Non è L’Arena” lo scontro tra gli ospiti, anche acceso, è di casa. Ma quello capitato nell’ultima puntata del programma che Massimo Giletti conduce su La7 merita un capitolo a parte. Si parla di mascherine, Green Pass, obblighi e disposizioni per evitare di ritrovarci tutti quanti, di nuovo, chiusi in casa a causa del Covid. D’accordo o meno con quanto deciso dal governo Draghi è chiaro a tutti che con l’aumento dei contagi e con la variante Omicron c’è poco da scherzare.

Giletti ospita da un po’ di tempo Gabriele Molgora, detto Zeno, ovvero colui che ha guidato nelle ultime settimane i cortei No Green Pass a Milano. Il conduttore non fa a tempo a iniziare il servizio che subito si scatena la bagarre. Non appena la giornalista ex Fatto Quotidiano Sandra Amurri scopre che Zeno non è vaccinato sbotta: “Lei non è vaccinato? Allora metto la mascherina”. Per tutta risposta il giovane ribatte: “Con me può stare tranquilla, ho fatto il tampone. Lei lo ha fatto?”.

La discussione tra i due va avanti: “Lei quando parla – dice Sandra Amurri – deve sapere quello che dice”. “Anche lei” è la pronta risposta di Zeno. La situazione degenera ben presto: “Oh – ribatte stizzita la giornalista – intanto, educazione e rispetto”. Ma non c’è verso il battibecco prosegue. Tanto che lo stesso Massimo Giletti è costretto ad intervenire.





In studio Sandra Amurri è piuttosto alterata dal comportamento di Zeno. “Sono vaccinata – dice la giornalista – ma lei potrebbe essere già positivo e il tampone non lo rileva. Cambi tono, questo tono lo usi con sua madre, con me non si permetta. Se era mio figlio penso che qui non ci stava. Non so cosa faccia nella vita, voi approfittate di questo momento per avere un attimo di notorietà. C’è un denominatore comune in tutti voi”. Massimo Giletti ne ha abbastanza, ma il suo invito è rivolto proprio alla Amurri e non a Zeno: “Sandra, ha fatto il tampone prima di entrare. Togliti ‘sta mascherina, per cortesia. Sei a due metri e mezzo di distanza”.

Ormai in studio la tensione è alta. Dice la sua anche Francesca Donato, ma Sandra Amurri non cambia idea e continua ad indossare la mascherina: “Se io prendo il covid, lo prendo in forma lieve perché sono vaccinata, ma non voglio prenderlo nemmeno in forma lieve. È chiaro il concetto?”.