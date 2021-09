“Abbiamo scelto così…”. Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto di UeD, dopo la rottura fuori tutta la verità

“Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice. Tra noi non c’era più felicità. E’ troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi. Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire”. Queste le parole con cui Massimiliano Mollicone ha annunciato la fine della love story nata a Uomini e Donne con Vanessa Spoto.

E ancora: “E’ stato un rapporto bellissimo e la maggior parte delle volte ridevamo e scherzavamo, ma non è andata bene. La fine di una relazione non è mai bella. Dopo il primo grandissimo feeling iniziale, non ci siamo più trovati e tutto è diventato difficile”. Questo accadeva settimane fa, e ora come se la passano Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto?

Oggi Massimiliano e Vanessa hanno un rapporto civile, ma sembrerebbe non esserci un’amicizia stretta. A rispondere ai dubbi di tanti fan ci pensa l’ex tronista, sempre sui social. Alla domanda di un utente “hai continuato a sentire Vanessa?”, Mollicone fa il punto della situazione raccontando tutta la verità sui loro rapporti attuali.





Massimiliano ha raccontato che si sono parlati solo in due occasioni, una tra queste per il compleanno del padre di lei. Massimiliano le ha fatto gli auguri e “poi niente più”. “Andando avanti non c’eravamo trovati. Stavamo male sia io che lei e abbiamo scelto così”. E le foto con Vanessa Spoto non ha alcuna intenzione di rimuoverle dal proprio profilo Instagram, perché “quel periodo è giusto che rimanga”.

Un fulmine a ciel sereno per molti fan, che hanno sempre creduto nella loro storia d’amore. Pensavano già alla convivenza, eppure qualcosa è andato storto. Si sono resi conto che tra loro non stava funzionando come avrebbe dovuto e così hanno messo la parola fine.