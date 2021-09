UeD, clamorosa gaffe sul trono trans. Massimiliano Mollicone asfaltato: cosa è uscito dalla sua bocca

Sono in corso le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che va in onda su Canale 5. Il pubblico avrà modo di vedere le novità dal 13 settembre. C’è grande curiosità per la prima tronista transgender. Si tratta di Andrea Nicole, modella, 29 anni, che ha completato il percorso di transizione da uomo a donna. In un’intervista rilasciata a FQMagazine la ragazza ha tenuto a precisare subito una cosa sul suo status.

“Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile – aggiunge – Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”.

E dalle prime anticipazioni si viene a sapere che per lei ci sarà subito una esterna. Se nelle primissime fasi aveva manifestato il timore che i corteggiatori fossero restii nei suoi confronti (così non è stato, perché i ragazzi hanno voluto conoscerla), in questa registrazione Nicole ha avuto modo di uscire con un ragazzo di nome Ciprian.





Della novità di Uomini e Donne ne ha parlato anche l’ex tronista Massimiliano Mollicone. Un utente gli ha fatto una domanda curioso di scoprire se rifaranno oppure no il trono gay. Nel rispondere il ragazzo ha commesso una gaffe: “Stanno facendo il trono trans attualmente, quindi a grandi linee possiamo dire che è una cosa molto simile, forse oserei dire quasi uguali, quindi sì”, sono state le parole di Mollicone. Immediatamente i follower gli hanno fatto notare l’errore.

E l’ex tronista ha dovuto fare marcia indietro spiegando di “aver sbagliato per ingenuità non per cattiveria”. E ha detto di aver capito che le persone transessuali sono coloro che ancora non hanno completato la transizione da un genere all’altro. Nel frattempo Massimiliano Mollicone è tornato single: era uscito da Uomini e Donne con Vanessa Spoto, ma dopo qualche mese la relazione è terminata. I due hanno confermato, ma non sono entrati nel dettaglio della questione.