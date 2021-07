Chi ha sempre seguito Amici di Maria De Filippi ricorda bene Marianna Scarci. È stata una delle ballerine della primissima edizione del talent che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi e vedeva i suoi giovanissimi protagonisti mettersi alla prova con ogni tipo di arte, dal ballo al canto, fino ad arrivare alla recitazione e alla dizione.

La biondissima e riccissima Marianna Scarci aveva 19 anni quando conquistò tutti con la sua bellezza, talento ed energia e non a caso si classificò al secondo posto, dietro al cantante Dennis Fantina. Anche se sono passati ben due decenni, siamo sicuri che il pubblico più affezionato al programma di Canale 5 ha ancora bene in mente il suo sorriso smagliante. E sarà curioso di sapere com’è diventata e che fa oggi.

Marianna Scarci 20 anni dopo Amici: che fa oggi e le foto

Oggi Marianna Scarci ha 39 anni, è una donna, una mamma ed è ovviamente cambiata. Ai tempi di Amici portava i capelli biondi e super ricci e vantava un corpo mozzafiato nel 2001, quando entrò nella scuola di Saranno Famosi come ballerina. Negli anni successivi al talent ha avuto diversi impegni televisivi e realizzato shooting fotografici, ma poi ha definitivamente abbandonato il mondo dello spettacolo.





Tra l’altro il nome di Marianna Scarci era finito sui giornali perché coinvolta nell’operazione Octopus ma dopo stata accusata di fittizia intestazione di beni ed essere stata poi assolta, si è data alla vita da mamma. Insieme al compagno storico Mirko ha avuto due figlie, Mia e Sophia che mostra spesso sui suoi social.

Ma anche se sono passati 20 anni da quando Marianna Scarci ballava in tv e ha avuto due gravidanze a vedere le foto più recenti non ha certo perso fascino e forma fisica. Come fosse un’eterna ragazzina. Ad oggi, dopo aver sperimentato vari colori di capelli, è tornata al biondo e spesso li porta lisci. E ha due bambine dolcissime che come detto sono spesso protagoniste dei suoi scatti di Instagram. La prima, in particolare, le somiglia moltissimo come non mancano di notare i fan.