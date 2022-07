Marialaura De Vitis contro Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi. Siamo arrivati alla battaglia verbale, con l’ex partner di Paolo Brosio che ha voluto dire finalmente tutto al pubblico del reality show. Non se la sentiva più di restare in silenzio e per questa ragione ha vuotato il sacco in un’intervista. Sappiamo che nel programma di Ilary Blasi non ci sono stati ovviamente solamente dei momenti positivi e ora, anche a Isola finita, stanno uscendo piano piano a galla alcune cose che non erano ancora state chiarite.

Marialaura De Vitis contro Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi e chissà se la figlia di Eva Henger replicherà a queste accuse. Ha voluto raccontare ogni dettaglio in un’intervista a SuperGuida Tv e qui si è soffermata anche su Luca Daffrè: “Poteva dirmelo in faccia invece di rilasciare interviste in giro. Per come ci siamo conosciuti un caffè poteva anche concedermelo”. Il giovane ha rivelato infatti di non essere affatto interessato alla ragazza e quindi possibili liaison amorose sono impossibili.





Marialaura De Vitis contro Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi

Marialaura De Vitis contro Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi e le sue parole non sono certamente accomodanti. La prima ha riferito di essere caduta in una sorta di trappola, fatta dalla sua ex compagna di avventura: “Essendo troppo buona, mi sono fatta raggirare da lei – ha aggiunto a SuperGuida Tv – e sono passata dalla parte del torto, quando non penso di aver mai fatto niente di male”. E poi ha continuato la sua invettiva, tirando comunque in causa anche altri concorrenti.

Poi Marialaura ha continuato, dicendo ancora: “Mercedesz insieme ad altri naufraghi nei confessionali mi metteva in discussione e mi prendeva in giro. Trovo ipocrita questa dichiarazione che lei ha fatto, le ho sempre detto quello che pensavo in faccia”. Quindi, c’è grande rabbia e delusione nelle parole dell’ex de La pupa e il secchione, la quale pensava che potesse esserci qualcosa di diverso nel rapporto con la figlia di Eva Henger. E vedremo se quest’ultima se la sentirà di controbattere nelle prossime ore.

Intanto, Carmen Di Pietro è pronta per un nuovo lavoro. A riportare la notizia è stato il sito Funweek, che ha esordito scrivendo: “Ora che ha vissuto l’esperienza del reality in coppia con il figlio, Carmen sta pensando ad un’esperienza diversa e a un punto di vista diverso da cui vivere il gioco”. E poi sono state riferite alcune indiscrezioni, che stanno diventando sempre più frequenti nell’ultimo periodo. Un’avventura indubbiamente nuova per la vulcanica ex naufraga dell’Isola.

“Già un nuovo lavoro”. Carmen Di Pietro, dopo l’Isola dei Famosi sorride alla bella notizia