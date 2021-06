“Pronti?! È per voi”. Maria Teresa Ruta, l’annuncio tutto per il suo pubblico. E il primo commento è di Stefania Orlando

L’esperienza del Grande Fratello Vip ha consentito a Maria Teresa Ruta di ritornare protagonista in televisione. È arrivata ad un passo dalla finale del reality, ma ha avuto l’occasione per rimettersi in gioco e per far conoscere alcuni lati del suo carattere che erano poco noti al pubblico. All’interno della casa ha stretto un forte legame d’amicizia con Stefania Orlando e con Tommaso Zorzi (quest’ultimo ha vinto il reality).

Tuttavia una volta finito il programma le strade tra loro si erano divise. Da una parte Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sempre più uniti tanto che per loro è stato coniato il nome “Zorzando”. Dall’altra Maria Teresa Ruta: l’influencer non aveva espresso un pensiero positivo sia nei confronti della conduttrice che di sua figlia Guenda Goria. Nel frattempo, a parlare della questione ci ha pensato proprio Stefania Orlando.

La conduttrice non è apparsa particolarmente arrabbiata con Maria Teresa Ruta. Nonostante ciò, ha fatto notare che “nessuna delle due ha ancora sentito l’esigenza” di fare una telefonata. Tuttavia con il passare dei giorni qualcosa è cambiato. Almeno stando a quanto si apprende guardando le Stories di Instagram di Maria Teresa Ruta in cui la conduttrice si è mostrata sorridente accanto a Stefania Orlando. E le parole utilizzate non lasciano spazio a dubbi.





“Visto che non ho avuto il tempo di rispondere oggi a Pomeriggio 5, lo faccio adesso! Tra me e Stefania non c’è nulla da chiarire, perché ci vogliamo bene. Proprio come ci siamo dette al telefono oggi”. Insomma pare proprio che tra le due sia ufficialmente il sereno. Non solo: nel giorno del compleanno di Maria Teresa Ruta, tutti gli ex coinquilini le hanno fatto gli auguri, compresa Stefania Orlando che su Instagram ha fatto sentire la sua vicinanza alla conduttrice con un video preso proprio dalla loro esperienza al GF Vip. Le immagini, però, non sono state scelte a caso: in quei momenti, infatti, Stefania e Maria Teresa si stavano abbracciando, facendo un brindisi alla loro amicizia.

Insomma, archiviata definitivamente la parentesi del reality, Maria Teresa Ruta si è tuffata in nuovi progetti che riguardano la sua vita lavorativa. Si sta preparando per nuove avventure e a rivelarlo è stata lei stessa postando una foto sul suo profilo Instagram con questa didascalia: “Benvenuta estate! Siete già partiti? Dove passerete le vacanze? Io sto preparando qualcosa per voi, prometto che passeremo insieme questi mesi pieni di colori”. E il primo commento è stato proprio di Stefania Orlando: “Bella e solare”. Altro segnale che tra loro i dissapori sono stati messi da parte.