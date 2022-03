“Tutti hanno visto chi sei”. GF Vip, Lulù all’angolo: bufera dopo quello che è successo

Lulù sotto attacco. Dopo la figura non proprio da ricordare con Barù sulle faccende domestiche, adesso arriva pure questa. La principessina non sta vivendo giornate semplici. D’altra parte se qualcuno le vive, oggi, giovedì 4 marzo 2022, fateci un fischio che vi veniamo a trovare. Ovunque voi siate. Pure sulla Luna. O dietro.

Ma intanto da queste parti, sulla terra più o meno ferma e tremolante, perfino tra le stanze ovattate della casetta del Grande Fratello Vip, la vita va avanti. E le cose e cosucce da fare sono tante. Forse perfino più di prima. Ma… niente panico. Zero paura e poche storie. “Ognun per sé e Dio per tutti”, disse un giorno quello.

Solo che non si può mandare avanti una casa, casetta o casupola se ognuno pensa di essere solo. E così, va da sé che per non farla saltare in aria – bombe di panni sporchi e mitragliate di zozzerie sulle mattonelle – è necessario mettersi d’accordo. Fare a turno. Per mandare la biancheria in lavatrice o preparare i pasti a pranzo e cena. Ne sa qualcosa Lulù che è stata rimproverata da quel ‘sant’uomo’ di Barù in questi termini: “Lulù abbiamo lavato tutto il pasticcio che hai lasciato in cucina, adesso ti dico che gli abiti non vanno sistemati sull’asciugatrice in quel modo e te la prendi. Puoi per una volta ascoltare un consiglio e chiedere scusa invece di arrabbiarti?”.





Lulù attaccata dall’ex gieffina: ora son dolori

Poi, visto che, forse, Lucrezia non aveva ben compreso, Barù ha alzato i tacchi chiedendo pure “scusa”. Giusto per salutare con nonchalance una situazione ingestibile. Adesso, comunque, Lulù, che al coinquilino aveva risposto “Io mi sento male. Quando un uomo mi urla così sto male, mi viene da piangere!”, se la deve vedere pure con una donna. Una che, detto fra noi, non è che l’adori. Anzi.

Parliamo dell’ex gieffina Maria Monsé che già poco tempo fa aveva detto: “La sua aggressività nelle parole e nei modi è sconvolgente. Fa i capricci solo per le cose che non vanno bene a lei. Comunque lei si è comportata come Alessandro Basciano nei miei confronti. Ha fatto la stessa cosa e questo solamente perché mi ero permesso di giudicarla. Ero nuova e quindi secondo lei non potevo farlo”. Ora a Mattino Cinque Maria ha rilasciato un’altra dichiarazione: “Io che sono una profonda conoscitrice di tutto il mondo di Lulù, tutto quello che la circonda, sono felicissima che finalmente la verità sta uscendo fuori. Si è tolta la maschera”.

E Lulù intanto nella casa, di notte, ha avuto un crollo e si è sfogata, indovinate con chi? E già, proprio con Barù. Tutto dopo gli attacchi che le ha riservato Davide Silvestri. Ma questa è un’altra storia…