“Avete notato?”. Fucilata dell’ex GF Vip dopo la sorpresa di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè

Lulù Selassié è una delle protagoniste del ‘GF Vip’ e chissà se a sorpresa non riuscirà a vincere il reality show, avendo comunque già la certezza di essere una finalista. Ma non tutti la apprezzano moltissimo e, oltre a compagni di avventura, ad avere da ridire su di lei d’è anche qualcuna che è all’esterno della Casa più spiata d’Italia. La donna in questione ha demolito la principessa etiope durante la trasmissione di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ‘Mattino Cinque News’. Parole che assomigliano a coltellate.

Comunque, dopo aver saputo di essere finalista del ‘GF Vip’, Lulù Selassié è rimasta sbalordita. L’ha spuntata la princess, che dunque accede direttamente alla finale in programma il prossimo 14 marzo. Era emozionantissima Lulù Selassié, ha detto che non se l’aspettava per niente. E Alfonso Signorini, ricordando le sue timidezze e insicurezze iniziali, ha sottolineato: “E chi l’avrebbe mai detto?”. Le percentuali: Lulù ha ricevuto il 57% di voti, Soleil il 40% e infine Katia il 3% di voti.

Durante l’appuntamento del 18 febbraio, Lulù Selassié è stata criticata pesantemente da questa ex gieffina: “La sua aggressività nelle parole e nei modi è sconvolgente. Fa i capricci solo per le cose che non vanno bene a lei. Comunque lei si è comportata come Alessandro Basciano nei miei confronti. Ha fatto la stessa cosa e questo solamente perché mi ero permesso di giudicarla. Ero nuova e quindi secondo lei non potevo farlo”. Ma la sua ‘fucilata’ non si è fermata qui e ha tirato in ballo anche Manuel Bortuzzo.





A distruggere verbalmente Lulù Selassié, che è ancora ignara di tutto, è stata Maria Monsè, che ha aggiunto: “Non ha versato nemmeno una lacrima per la sorpresa di Manuel. Lui si vedeva che era innamorato e commosso, lei ha sempre pianto e questa volta non ha versato mezza lacrima”. Ma l’altra ospite Groppelli ha invece attaccato proprio l’ex vippona: “Sei come il prezzemolo, dici delle cose intelligenti e poi la metti su di te? Dai, adesso basta Monsè, stai diventando come Alex Belli. Sei ormai un’egocentrica”.

Al ‘GF Vip’ nelle ultime ore c’è stata anche la critica sferzante di Manila a Kabir: “Kabir ha fatto una grande figura di m***a, cattiva e gratuita, si è accanito contro una mamma, io mi sono stufata di giustificare le persone e comprenderle, Katia non ha preso le mie difese, lui non sa nulla di me ragazzi”. Vedremo cosa succederà prima della prossima puntata.