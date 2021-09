“È una vergogna”. Maria Grazia Cucinotta fatta fuori dal programma, l’attrice perde le staffe

Bufera sulla Rai dopo il taglio di Maria Grazia Cucinotta dal nuovo programma ‘Missione Beauty’. A raccontare tutto è stata l’attrice nel corso di una lunga intervista rilasciata a Davide Maggio. Un programma nato dalla volontà proprio di Maria Grazia Cucinotta e del suo amico parrucchiere Antonio: un talent show sui parrucchieri che entrambi sognavano da tempo. Ne avevano parlato con una ragazza che lavora alle produzioni televisive e insieme hanno parlato con una produttrice, Chiara.



Tutto sembrava andare per il meglio poi qualcosa si è rotto. “A un certo punto, però, Chiara mi chiama e mi dice che Antonio non aveva abbastanza follower e non era abbastanza influencer. Quando lei ha capito che io non avrei mai mollato la presa su Antonio – ha proseguito –, ha cominciato a tirare in ballo il fatto che ci fosse un problema con un altro mio programma su La7. Ma io non sono stupida e lavoro da 36 anni in questo mondo”.



Maria Grazia Cucinotta ha continuato a difendere il suo amico, ma i rapporti erano ormai rovinati e il progetto è saltato completamente. “La Rai non c’entra assolutamente nulla, lo so per certo. Non è stata la Rai a opporsi. Rai non si sarebbe mai permessa di fare una cosa del genere. Io sono nata con la Rai, lì mi vogliono bene tutti e mi hanno sempre stimata”.







Poi Maria Grazia Cucinotta aggiunge. “Mi trema la voce, perché ci sono cascata come una cretina. Non ci siamo tutelati, avremmo dovuto depositare il progetto ma ero convinta di lavorare con degli amici. L’idea e il sogno erano suoi. Così l’hanno mortificato”. A condurre Missione Beauty sarà Melissa Satta. Da ormai un anno l’ex velina ha ritrovato il sorriso grazie a Mattia Rivetti, nipote di Carlo Rivetti, a capo dell’azienda di abbigliamento sportivo Sportswear Company Spa dal lontano 1993.



La coppia ha partecipato al matrimonio di Camilla Rivetti e Matteo Mauri a Venezia e ha partecipato alla mostra del Cinema di Venezia. Mattia Rivetti è il nipote dell’imprenditore, il primo incontro con Melissa Satta risalirebbe alla fine del 2020, grazie Renzo Rosso, amico dei due.