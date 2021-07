Maria De Filippi è una delle conduttrici italiane più amate. Autrice e produttrice di numerosi programmi di successo, la moglie di Maurizio Costanzo è figlia di un rappresentante di medicinali, è nata a Milano, ma all’età di dieci anni si è trasferita a Mornico Losana, nell’Oltrepò Pavese, dove i genitori sono proprietari di un vigneto.

Dopo il diploma liceale si è laureata in Giurisprudenza, specializzandosi in Scienza delle Finanze e tentando la carriera in Magistratura. Dopo aver lavorato come redattrice di tesi, ha collaborato per due anni con l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) e in seguito si è occupata dell’ufficio legale di una nota società produttrice di videocassette.

Maria De Filippi, il video del suo esordio in tv

È sposata con Maurizio Costanzo che, da subito, ha notato le sue doti artistiche, proponendola in televisione. In molti l’hanno spesso accusata di aver sposato il conduttore e giornalista solo per entrare nel mondo della televisione, ma l’intuito e i programmi di grande successo che lei ha prodotto o ideato sono la prova che Maria De Filippi è una grande professionista.





Dal 1996 conduce su Canale 5 Uomini e Donne, che è uno dei programmi più visti del pomeriggio. Dal 2000 conduce C’è posta per te e è a capo della Fascino PGT, che realizza tutte le produzioni condotte da lei e dal marito e altre trasmissioni per i canali Mediaset: da Italia’s Got Talent a Coca Cola Summer Festival, da Temptation Island a Tu sí que vales. Maria De Filippi ha debuttato nel mondo della televisione agli inizi degli anni ’90 subentrando a Lella Costa nella conduzione della seconda edizione del talk show pomeridiano di Canale 5 Amici.

In queste ore l’account TikTok TrashTelevisione ha pubblicato un video dell’esordio di Maria De Filippi durante la seconda edizione di Amici, quando il format era ancora quello in cui la conduttrice trattava argomenti giovanili con degli ospiti in studio. Maria De Filippi prese il posto di Lella Costa quando la conduttrice rimase incinta. Era il settembre del 1992 e da allora non ha più lasciato la televisione.