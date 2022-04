“UeD senza Maria De Filippi”. Queen Mary dice no alla conduzione del suo famoso programma: la bomba tv

Un nuovo progetto tv per Maria De Filippi. Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo Tv a Mediaset stanno seriamente pensando ad una nuova versione del dating show più famoso d’Italia, Uomini e Donne. Sembra proprio che la signora di Canale5 stia lavorando alla versione Vip del programma. In tutto sarebbero otto le puntate da mandare in onda questa estate in prime time. Al posto di Temptation Island che come gli anni scorsi non viene trasmesso nel periodo più caldo dell’anno.

Dunque Uomini e Donne Vip dovrebbe vedere la luce tra poche settimane. Ma la particolarità è che non ci dovrebbe essere Maria De Filippi alla conduzione. Tanti personaggi famosi alla ricerca del vero amore, un nuovo format, una versione inedita della trasmissione che resta una delle più seguite e amate dal pubblico. Ma, come detto, Maria preferirebbe restare dietro le quinte. Alla guida del programma, invece, ecco spuntare un altro nome ‘pesante’.





Si parla di Silvia Toffanin alla conduzione di Uomini e Donne Vip. La conduttrice e compagna di Pier Silvio Berlusconi già quest’anno ha raddoppiato col suo Verissimo. E ora pare proprio che toccherà a lei dirigere questa nuova versione di Uomini e Donne tutta dedicata ai vip.

Già in passato Maria De Filippi aveva proposto alla Toffanin la conduzione di Temptation Island e Amici Celebrities. Ma in entrambi i casi aveva ricevuto un rifiuto. La conduttrice ha preferito pensare ai figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. E a Verissimo, ovviamente. Ora, tuttavia, i figli sono cresciuti, hanno 11 e 6 anni e per Silvia Toffanin sembra sia arrivato il momento di accettare la scommessa.

Intanto si fanno già i nomi dei personaggi che potrebbero entrare nel cast di Uomini e Donne Vip. Per Nuovo Tv in pole position ci sono due autentiche dive della tv italiana: Pamela Prati e Valeria Marini, niente male come inizio eh? Poi è spuntato fuori anche il nome di Antonio Zequila, anche lui single e recentemente impegnato all’Isola dei Famosi 2022. Ma insomma, lo staff di Maria De Filippi è al lavoro, e voi, cosa ne dite? Siete impazienti di vedere questa nuova versione di UeD?

