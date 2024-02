Maria De Filippi, la rivelazione dopo la morte di Maurizio Costanzo. Una perdita dolorosa quella a cui la reginetta degli ascolti tv è andata incontro il 24 febbraio 2023; ed è proprio per commemorare il compianto conduttore che sul piccolo schermo è stato trasmesso l’evento titolato in sua memoria dal titolo “Dedicato a… Maurizio Costanzo”, con a capo del timone Fabio Fazio e Maria De Filippi.

Maria De Filippi torna a parlare della morte dell’amato marito. L’assenza di Maurizio Costanzo continua a farsi sentire, prova la commozione e l’affettuosa partecipazione all’evento commemorativo che si è tenuto presso il Teatro Parioli di Roma, che adesso porta proprio il nome del conduttore scomparso, quello di “Teatro Parioli Costanzo”.

Maria De Filippi torna a parlare della morte dell’amato marito: “Perché non ho mai voluto farlo…”

Nel corso dell’evento anche il caloroso abbraccio tra Maria De Filippi e Camilla Costanzo visibilmente commossa: “Vado a portare i fiori a chi si sta commuovendo peggio di me, mi sembra giusto”, ha detto Maria scendendo dal palco per raggiungere Camilla e per poterle consegnare un mazzo di fiori. Maria De Filippi ha sempre mantenuto un profilo composto nonostante la perdita dolorosissima del marito. Grande lavoratrice, dopo la morte di Costanzo, ha messo in atto i grandi insegnamenti dito senza lasciarsi andare e dando dunque prova di forza d’animo senza eguali.

A distanza di un anno Maria De Filippi è tornata a parlare di quel momento dolorosissimo e di come ha affrontato l’ondata di tristezza che ha travolto lei e chi al conduttore era affettivamente legato: “Buonasera a tutti, grazie di essere qua, grazie davvero. Questa sera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro. So che è sicuramente contento”, ha esordito davanti alle telecamere.

Poi la rivelazione: “In quest’ultimo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, è successo che tanti giornalisti mi hanno chiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione. Ma non ho mai voluto farlo. Questo non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura – e ce l’ho anche adesso un po’ – che con le parole si banalizzi l’amore e il dolore. Questo è il motivo per cui non ho mai rilasciato interviste. Non sono molto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, le mie non ancora”.