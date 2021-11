Una rivelazione clamorosa è stata fatta in queste ore su Maria De Filippi. In pochi si aspettavano questa notizia, visto che è una cosa decisamente insolita. A svelare per prima una situazione inedita è stata Anna Pettinelli, che ha confessato un suo aspetto personale. Che si è poi scoperto essere identico a quello della regina di Mediaset. Non sappiamo come l’emittente televisiva abbia appreso questa informazione, ma ormai è di dominio pubblico e sarà impossibile per lei smentire questi rumor.

Intanto, ad ‘Amici 21’ Maria De Filippi ha fatto commuovere Garrison. Ha deciso di riservargli una sorpresa nel giorno del suo compleanno. La conduttrice ha fatto entrare tutti i professionisti, molti dei quali che hanno lavorato con lui, con una torta per festeggiare. Garrison, commosso e in lacrime, ha così commentato: “Non ci credo, ma no. Sono molto felice che a 66 anni sono ancora qui a comunicare con voi ragazzi”. Poi Garrison ha aggiunto: “Mi trovo davanti ballerini che ho cresciuto anche, ci ho lavorato”.

Il tutto è venuto fuori nella scorsa puntata de ‘La Vita in diretta’, dove era ospite la maestra di ‘Amici 21’. Ovviamente queste affermazioni sono state fatte senza la presenza di Maria De Filippi, che non ha potuto confermare o smentire questa notizia. La Pettinelli, parlando di ‘Ballando con le stelle’, ha svelato: “Io sono prima di tutto una spettatrice di Ballando, perché vi vedo, vi guardo, mi appassiono. Se Maria lo sa? Certo, non c’è niente di male, ci mancherebbe. Certamente che lo sa”. E poi la bomba.





A quel punto è intervenuta Carolyn Smith, che ha sganciato una notizia sensazionale su Maria De Filippi: “Anche lei lo guarda”. Quindi, la conduttrice televisiva guarda con grande interesse ‘Ballando con le stelle’. E Milly Carlucci era in diretta quando è stato raccontato questo retroscena. E la sua reazione è stata molto positiva, infatti ha iniziato a sorridere a testimonianza del fatto che fosse molto soddisfatta. Davvero inaspettata questa rivelazione: Maria guarda dunque anche la concorrenza.

A proposito di ‘Ballando con le stelle’, nella puntata del 13 novembre, insieme a Claudia Gerini, ballerina per una notte, ecco che un altro super ospite arriverà alla corte di Milly Carlucci: Massimo Ranieri. Una doppia ospitata, vera novità con pochissimi precedenti, che molti hanno letto come un tentativo della conduttrice di recuperare terreno su Tu sì que vales, il programma con Maria De Filippi.