Immagini emozionanti di Maria De Filippi, infatti è stata ripresa mentre era intenta a fare un gesto molto particolare e sicuramente più rilassante, immortalato da Raffaella Mennoia. Queste settimane per lei sono state decisamente molto complicate: da quel maledetto 24 febbraio, quando il marito Maurizio Costanzo è morto, ha sofferto tantissimo e addirittura, come paventato in una lettera dal conduttore Ezio Greggio, pare che lei abbia avuto anche l’intenzione di mollare il suo lavoro a causa dell’enorme dolore patito.

Ma Maria De Filippi si è fatta forte ed è tornata protagonista con i suoi programmi di punta Uomini e Donne e Amici. Ora questo gesto che ha fatto commuovere migliaia e migliaia e tutti devono dire grazie a Raffaella Mennoia, che oltre ad essere autrice, è anche una carissima amica della presentatrice Mediaset. Dopo aver certamente ottenuto l’autorizzazione da parte di Queen Mary, la donna ha postato il video in cui ha fatto qualcosa di bello. E in tanti hanno lasciato un commento, tra cui Sabrina Ferilli.

Maria De Filippi, il bel gesto ripreso da Raffaella Mennoia

A proposito di Maria De Filippi, prima che si rendesse artefice di questo gesto, Raffaella Mennoia aveva parlato così di quanto successo nel periodo riguardante il decesso di Costanzo come riferito da Novella 2000: “Non ho ben capito cosa succedesse in quei giorni, nulla è stato deciso a priori, era semplicemente un assecondare gli eventi, tutto molto spontaneo. Non c’è stato alcun genere di ragionamento. Oltre a me c’erano tante persone del nostro gruppo, ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino”.

Mennoia ha girato un filmato, in cui Maria De Filippi era intenta a divertirsi e a giocare con il suo adorato cane Saki. Un momento di vita quotidiana della conduttrice tv, che ha comunque rasserenato milioni di telespettatori. Sebbene ovviamente la sofferenza non possa essere cancellata di botto a causa della perdita di Costanzo, ha trovato rifugio nell’amore verso il suo animale domestico. Un modo per cercare conforto, dopo aver dovuto fare i conti con momenti che nessuno vorrebbe mai vivere.

L’autrice ha usato come didascalia: “Amici di giochi. Saki“. Mentre Sabrina Ferilli: “Ahhh, namo bene!”. Da segnalare anche il messaggio di Lorenzo Amoruso: “Gli animali sanno riconoscere le persone buone e si lasciano andare con esse. Maria”.