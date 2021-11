Tu sì que vales con Maria De Filippi & Co. è arrivato alle battute finali. Sabato 20 novembre 2021 è andata in onda la penultima puntata dello show del sabato sera che vede sul palco nel ruolo di giudici anche Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, mentre in quello di conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile di Amici, new entry di questa edizione.

Un programma di divertimento puro che il pubblico di Canale 5 adora. Lo dicono anche i dati Audience. Sabato scorso Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, che ha visto l’eliminazione di Bianca Gascoigne, ha totalizzato 3.607.000 telespettatori, pari al 20,75% di share. La semifinale di Tu sì que vales con Maria De Filippi ha tenuto incollati allo schermo 4.676.000 telespettatori, pari al 27,47% di share.

Maria De Filippi, il prezzo del look per la semifinale

Anche i look delle protagoniste di Tu sì que vales non passano mai inosservati. E se Belen Rodriguez era tutta beige e Sabrina Ferilli con stampa animalier, Maria De Filippi ha scelto un completo molto trendy firmato ancora una volta Saint Laurent. È un brand a cui Queen Mary si è rivolta spesso durante le sue trasmissioni. Anche la scorsa settimana.





Sabato scorso Maria De Filippi ha fatto impazzire le telespettatrici più fashion con un tailleur a motivo pied de poule molto raffinato ed elegante abbinato a top e tacchi neri. L’altra sera, invece, la conduttrice si è presentata sul palco con un outfit più sportivo ma non meno di tendenza e soprattutto non meno costoso: pantaloni di pelle sportivi in color senape con coulisse e camicia a quadri stile western.

Capitolo prezzi. I pantaloni valgono 2.990 euro, mentre la camicia 750. Sotto le immancabili scarpe con tacco a spillo a cui Maria De Filippi non rinuncia mai. Nel dettaglio, un paio di pumps gold metallizzate firmate Gianvito Rossi. Quanto costano? Sul sito ufficiale del brand vengono vendute a 590 euro. Insomma, un look di grande effetto che conferma la passione per i capi alla moda e di lusso della conduttrice, che non sbaglia un colpo.