Ieri nel Duomo di Milano sono stati celebrati i funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto lunedì all’età di 86 anni. Il feretro, arrivato in piazza del Duomo a Milano da Arcore, ha ricevuto l’applauso commosso della piazza prima di essere portato dentro la cattedrale. Lunghissimo applauso anche delle personalità presenti all’interno del Duomo tra capi di Stato, governo, esponenti delle istituzioni nazionali ed europee e ovviamente tantissimi personaggi del mondo della televisione.

In lacrime i figli, a piedi dietro la bara di mogano coperta di fiori, il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina, che al termine della cerimonia si è allontanata tenuta per mano da Marina, primogenita di Berlusconi. Una volta arrivati nella cattedrale, i famigliari dell’ex premier hanno preso posto nelle prime file alla destra dell’altare del Duomo, compresa l’attuale compagna e l’ex moglie Veronica Lario.

Leggi anche: “Le telecamere l’hanno ripresa”. Funerali Berlusconi, Maria De Filippi protagonista a sua insaputa





Maria De Filippi, volto trasformato durante i funerali di Silvio Berlusconi

Al lato opposto le autorità, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, come da cerimoniale, è stato l’ultimo ad entrare in Duomo per le esequie. Raccolti vicino al feretro per l’ultimo saluto, figli e fratello di Silvio Berlusconi hanno ringraziato la folla che ha tributato un lungo applauso al leader azzurro. Barbara e Luigi in particolare, ripresi dalle tv, con le mani giunte più volte dicono ‘grazie’ all’indirizzo di tutte le persone arrivate in piazza per l’addio.

In chiesa non poteva mancare Maria De Filippi, personaggio di punta di Mediaset e grande amica della famiglia Berlusconi. Da poco vedova, la conduttrice è arrivata nel Duomo con una camicia bianca, un outfit poco consono per un funerale ma che nascondeva un profondo significato. Silvio Berlusconi diceva sempre alle donne che lavoravano in Mediset di vestirsi di bianco e possibilmente di avere i capelli biondi.

Ma oltre alla camicia bianca, molti telespettatori hanno notato qualcosa di veramente strano sul volto della conduttrice. In un momento immortalato dalla diretta, si è vista Maria De Filippi di profilo e in tanti hanno notato degli strani rigonfiamenti sotto gli occhi e sul naso. Tanto che sui social i commenti sono stati tantissimi: “Si è trasformata, ma cosa le è successo al viso?”, “È irriconoscibile”, “Ha lo stesso chirurgo di Emilio Fede?”. Ma c’è anche chi l’ha difesa: “Ho letto troppe cattiverie immeritate nei confronti della pelle di Maria De Filippi oggi e infatti sono qua a dire che io pagherei oro colato per arrivare come lei alla sua età e punto”.