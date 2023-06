“Cosa ha fatto”. Maria De Filippi, il momento privato spezza il cuore: la foto di Raffaella Mennoia

Temptation Island, il reality delle tentazioni ideato dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, è tornato in televisione dopo un anno di stop. Grande successo sui social per il programma di Canale 5 Twitter, dove l’hastag #temptationisland è stato condiviso con oltre 100.000 tweet. Un vero successo, visti anche i risultati Auditel arrivati questa mattina. La prima puntata di Temptation Island è stata un vero successo e Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione, ha voluto ringraziare tutti i telespettatori.

Questa mattina sono stati pubblicati i dati Auditel. La trasmissione in onda su Canale 5 ha appassionato 3.558.000 spettatori con il 26.14% di share. La prima puntata del 2021, quella andata in onda prima dello stop, aveva raggiunto 3.194.000 spettatori con il 20.96% di share. Come ogni anno i protagonisti sono delle coppie che devono capire i propri sentimenti.

Temptation Island 2023, la foto di Raffaella Mennoia e Maria De Filippi

A Temptation Island 2023 partecipano Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Ale e Federico, Francesca e Manuel e Perla e Mirko. Alessia e Davide hanno 32 e 39 anni, stanno insieme da 11), Gabriela e Giuseppe (19 e 24 anni, stanno insieme da sette anni). Durante la puntata di ieri sono emersi i primi problemi di coppia.

Ad aspettare la prima puntata di Temptation Island c’erano anche Raffaella Mennoia e Maria De Filippi. La prima, spalla della conduttrice fin dalla prima edizione di Amici, è l’autrice del reality delle tentazioni, mentre Maria De Filippi è la proprietaria della Fascino, la società che produce Temptation Island. E nell’attesa l’autrice del reality ha pubblicato una foto in cui compare proprio la conduttrice Mediaset.

“Come sere d’estate”, con l’immancabile hashtag di Temptation Island, si legge a corredo della foto in cui Maria De Filippi è sdraiata nel giardino di quella che probabilmente è la sua villa di Ansedonia, mentre accarezza Saki, il cane di Raffaela Mennoia. La foto bellissima, che spacca il cuore e mostra il grande amore che la conduttrice ha per gli animali. Le due amiche stanno trascorrendo le vacanze all’Argentario, dove la conduttrice Mediaset ha una villa, e ovviamente hanno guardato la prima puntata di Temptation Island. “Grazie” ha scritto oggi Raffaella Mennoia su Instagram, per ringraziare il pubblico del grande successo della prima puntata del reality delle tentazioni.