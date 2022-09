“Sta sanguinando”. Tu sì que vales, allarme durante l’esibizione: Maria De Filippi ferma tutto

Maria De Filippi, choc in diretta tv. Tu si que vales ha ripreso la sua corsa e tanti sono i concorrenti che si sono esibiti davanti al pubblico e alla giuria. Esibizione choc quella di un concorrente che si è ferito in diretta tv. Si chiama Giuseppe Ventimiglia e di certo Maria De Filippi non dimenticherà mai questo nome.

Davanti Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, il concorrente palermitano ha provato a dare il meglio di sè: “È una prova molto molto pericolosa, quindi invito a casa a non farla”, premette.

Poi ha fatto il suo ingresso in studio una pianta di Fico D’India e una scala. Senza alcuna protezione, Giuseppe ha cominciato a salire la scala per poi gettarsi sulla pianta che come tutti sanno è piena di spine. Giuseppe si ferisce e inizia a sanguinare, scioccando tutti i presenti, giudici compresi ovviamente.

“Guarda che sanguini, tu sei matto. Ho visto che ti sei ferito sei pieno di spine”, ha esordito Maria De Filippi sotto choc davanti alla scena. Ma Giuseppe testardamente ha continuato a gettarsi sulla pianta piena di spine: “Quindi è colpa nostra?”, “Questa sera vedremo moltissime esibizioni ma domani in tutti i bar parleranno di te”, ha aggiunto il conduttore di Caduta Libera. E per Giuseppe tutti ‘si’.

