C’è Posta per Te e Tale e Quale show vicinissime nella gara degli ascolti tv del sabato. A dare i numeri è Davide Maggio che scrive come nella serata di ieri, sabato 18 febbraio 2023, su Rai1 la prima puntata di Tale e Quale Sanremo, in onda dalle 21:35 alle 00:37, ha conquistato 3.598.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:28 alle 00:50, ha raccolto davanti al video 4.086.000 spettatori con uno share del 27.7%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 804.000 spettatori (4.5%).



Su Italia1 Biancaneve e il cacciatore ha intrattenuto 773.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta parte da 681.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti totalizza un a.m. di 632.000 spettatori (3.8%). Su La7 La grande fuga ha registrato 313.000 spettatori con il 2%.

Su Tv8 4 Ristoranti segna 340.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Frecciarossa Final Eight è seguita da 59.000 spettatori (0.3%). Sul 20 Spia per caso raggiunge 348.000 spettatori e l’1.9%. Su Rai4 Miss Bala – Sola contro tutti arriva a 262.000 spettatori (1.5%). A Tale e quale Show Gilles Rocca vince la prima puntata di Tale e Quale Sanremo 2023, lo speciale dello show di Carlo Conti dedicato al Festival.



Rocca ha vinto imitando Daniele Silvestri nella mitica Salirò di Sanremo 2001, tenendo testa agli altri concorrenti della puntata, un gruppo formato da alcuni dei migliori concorrenti delle ultime edizioni del programma di Rai1. Quanto a Maria De Filippi, storie ed emozioni a C’è Posta per Te non sono davvero mancate.



Particolarmente toccante quella di Antonio: ha alle spalle una precedente relazione dalla quale sono nati Pasquale e Angela, con i quali tuttavia ha interrotto i rapporti e che non vede da oltre 15 anni. “Mi fa male non esservi stato vicino nei momenti importanti. Antonio per tutto questo tempo non si è fatto sentire per errore, per orgoglio, “mi sembrava che dei miei figli non importasse nulla di me”.