Importante aggiornamento su Maria De Filippi, infatti si è subito scoperto cosa ha fatto dopo i funerali di Silvio Berlusconi, ai quali ha partecipato con grande commozione. Si è seduta al fianco della collega e compagna di Pier Silvio, Silvia Toffanin, e per lei sono stati mesi veramente difficili. Solamente lo scorso febbraio era stata costretta a dire addio al marito Maurizio Costanzo e ora c’è stato l’ultimo saluto al fondatore di Mediaset.

Proprio Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un appello: “Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita”. E a quanto pare Maria De Filippi lo ha preso subito in parola, stando a quanto ha fatto subito dopo i funerali di Silvio Berlusconi. A svelare la notizia in anteprima è stato il Corriere della Sera, che ha anche pubblicato un’immagine eloquente.

Leggi anche: “È la decisione di Maria De Filippi”. UeD, i protagonisti sono già stati avvisati: non ci saranno passi indietro





Maria De Filippi, cosa ha fatto dopo i funerali di Silvio Berlusconi

Maria De Filippi è sempre stata super professionale, infatti anche dopo la morte di Costanzo si è presa solo un breve periodo di pausa prima di tornare a lavorare assiduamente. E ora si è saputo cosa ha fatto anche dopo i funerali di Silvio Berlusconi, infatti ha dimostrato di essere molto precisa e non ha perso nemmeno un minuto prima di fiondarsi nel mondo lavorativo. Andiamo a vedere cosa ha svelato il Corriere sul suo sito.

La grande notizia riguarda Temptation Island, infatti Maria si è immediatamente messa in viaggio in direzione Sardegna per seguire da vicino le registrazioni della trasmissione. Inoltre, è stata anche fotografata mentre era su una spiaggia dell’isola italiana con il cane di Raffaella Mennoia, il bull terrier Staffordshire. Quindi, anche un po’ di riposo e rilassatezza oltre al suo duro e davvero instancabile lavoro televisivo.

A proposito di Temptation Island, sono state presentate le prime due coppie della nuova edizione. Si tratta di Gabriela e Giuseppe e di Alessia e Davide. Ovviamente nei prossimi giorni scopriremo altri dettagli sul reality show.