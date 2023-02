Marco Mengoni è stato il vincitore di Sanremo 2023 e non è stata affatto una sorpresa. Sin dalla sua prima esibizione nella serata di esordio della 73esima edizione del Festival, lui aveva confermato ancora una volta di avere un talento eccezionale e la canzone scelta è stata straordinaria. Ha vinto col brano Due vite, mettendosi alle spalle le rivelazioni Lazza e Mr. Rain. E ora ha ricevuto un’altra notizia davvero incredibile, che potrebbe rappresentare una nuova importantissima svolta professionale.

Nonostante i suoi enormi successi il cantante si è distinto sempre per la grande umanità e umiltà. Ma Marco Mengoni, dopo il successo a Sanremo 2023, è pronto già a guardare avanti e ciò che sta emergendo in queste ore è qualcosa di pazzesco. Sicuramente lo avranno già informato e la pressione gli sarà salita eccome, ma allo stesso tempo si tratta di una notizia che è un’ulteriore conferma dei grandissimi traguardi che sta riuscendo ad ottenere. E vediamo quindi di cosa stiamo parlando.

Marco Mengoni, dopo Sanremo 2023 arriva un’altra importante notizia

Ormai Marco Mengoni sta rubando la scena, dopo il trionfo a Sanremo 2023, e ovviamente non soltanto a livello nazionale. Le sue quotazioni sono in costante crescita anche all’estero, non a caso la notizia che stiamo per rivelarvi non riguarda unicamente i confini italiani. Tra non molto sarà protagonista infatti in un’importante manifestazione canora, che gli permetterà di sfidare colleghi di un certo calibro. Ma le prime informazioni che stanno uscendo fuori sono più che favorevoli per lui.

Marco Mengoni ha confermato di aver accettato la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest, che avrà luogo in Inghilterra e in particolare nella città di Liverpool. Ma ha già preannunciato una novità, infatti non ha escluso che possa portare in gara una canzone diversa rispetto a quella presentata a Sanremo 2023. Ma la notizia ancora più rilevante è giunta dai bookmaker, i quali lo ritengono già tra i principali accreditati a vincere questo evento musicale europeo. Anche se ci sono due nazioni a rendergli il cammino più difficile.

Secondo le quote Snai, Mengoni è tra i favoriti, infatti è pagato a 7,50 ed è al momento al terzo posto. Davanti a lui solamente l’Ucraina e la Norvegia, ma mancando ancora circa tre mesi tutto è in discussione e il sorpasso con la conseguente vittoria non è affatto da scartare.