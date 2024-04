Marco Maddaloni infuriato con due ex concorrenti del Grande Fratello, suoi amici molto stretti durante il reality. Per colpa di questi ex compagni nella casa di Cinecittà il judoka ha rischiato infatti di perdere una importante gara di suo figlio Giovanni sul tatami. Il piccolo Maddaloni infatti sta crescendo sulle orme del padre con la passione per le arti marziali.

“Ora vi insegno io”. L’esclamazione del judoka contro i due ex gieffini. La loro intenzione era quella di fare una sorpresa proprio al figlio di Marco, invece stavano per rovinare una delle giornate più belle della famiglia Maddaloni, arrivando a Napoli in forte ritardo rispetto all’orario della gara. La coppia era partita dalla stazione di Roma per raggiungere Napoli, ma già alla partenza erano sorti alcuni problemi, come documenta un video girato da loro.

Leggi anche: “Perché ho fatto il Grande Fratello”. Marco Maddaloni, la confessione sui soldi: “Che stipendio ho”





Grande Fratello, momenti di tensione tra Marco Maddaloni e la coppia Letizia-Paolo

Paolo Masella e Letizia Petris in ritardo e senza giustificazione. Marco Maddaloni li ha ripresi in maniera forte, probabilmente in maniera scherzosa, ma mica tanto: si sentiva dal tono della voce che si era creata un po’ di tensione, vista la posta in palio.

Il viaggio della coppia nata dentro il Grande Fratello per Napoli è stata una vera e propria odissea. Prima hanno perso il treno alla stazione di Roma Termini, secondo le ricostruzioni che circolano in rete, poi quando sembrava che fossero arrivati a destinazione, hanno pure sbagliato la stazione nella quale scendere.

Maddaloni li doveva prelevare in stazione e poi insieme dovevano andare tutti al palazzetto dello sport dove si teneva la competizione a cui partecipava il piccolo Guovanni, che i fan del GF conoscono ormai come Gio Gio. Solo dopo diverse ore il judoka è riusciti a recuperare il macellaio e la fotografa.

La scena è la seguente: i due corrono verso la macchina con il porta bagli aperti, ma l’accoglienza di Maddaloni non è molto calda. Anzi, il judoka è abbastanza freddo. “Ora vi sistemo io”.

La disavventura si è conclusa comunque in maniera positiva. In un video successivo Letizia, Paolo e Marco appaiono sulla gradinata del palazzetto in attesa dell’esibizione di Giovanni, insieme al pubblico. Anche Letizia ci ha tenuto poi a tranquillizzare tutti sul fatto che Marco è riuscito a vedere il figlio: “Mi avete fatto perdere 20 anni di vita”, conferma lui.

La giornata a Napoli è proseguita poi con un aperitivo a casa Maddaloni e tutti a cena in un ristorante del capoluogo campano insieme ad altri due ex concorrenti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero.