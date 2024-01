L’Eredità, Marco Liorni resta senza parole davanti alla decisione del concorrente. Il game show regala al pubblico italiano sempre grandi colpi di scena, proprio come quello a cui tutti hanno assistito nel corso dell’ultima messa in onda del programma. Forse alcuni di voi hanno già capito che stiamo parlando proprio di Daniele Alesini, che ha vinto la bellezza di quasi 300mila euro. Poi la decisione del concorrente ha lasciato di sasso tutti i presenti, conduttore incluso.

Marco Liorni resta di sasso davanti alla decisione di Daniele Alesini. Il concorrente ha conquistato il cuore di tutti, sia per bravura sia per la sua profonda sensibilità. Peccato solo che dopo la vittoria di quasi 300mila euro il campione in carica abbia preso la sua decisione definitiva, deludendo, se così può dirsi, le aspettative di Liorni.

Marco Liorni resta di sasso davanti alla decisione di Daniele Alesini: “Oggi è il momento di tornare a lavoro”

“Ho tre bimbi piccoli (Niccolò, 9 anni, Alice 6 e mezzo e Olivia, 2) e la casa comincia ad andarci stretta. Voglio comprarne una più grande. E poi ho promesso ai ragazzi che faremo un viaggio. Mi piacerebbe portarli in Lapponia da Babbo Natale. Penso sia una bella esperienza e mi piacerebbe che il grande facesse questo viaggio quando ha ancora questa magia nel cuore. Un altro sogno che voglio coronare è vedere l’aurora boreale”, racconta Daniele nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni.

Ma per Daniele la corsa finisce qui. Il concorrente ha infatti deciso di ritirarsi dal gioco, lasciando senza parole il conduttore stesso che ha ammesso senza troppi giri di parole: “Uno dei più grandi campioni che c’è mai stato in questo programma”. Daniele Alesini di contro ha spiegato: “Devo dirvi che tutti i bei viaggi, ad un certo punto, devono arrivare ad una fine. Per me, oggi è il momento di tornare a lavoro. Ho chiesto tanto ai colleghi che sono stati fino ad oggi supportivi, hanno fatto il massimo ma devo andare dove oggi c’è bisogno di me. Vi saluto”.

“Stasera non sarò alla Ghigliottina. Una parola la voglio scrivere. Voglio dire grazie… a te Marco che sei straordinario, grazie al pubblico che mi ha supportato e sopportato. Grazie a tutti gli straordinari professionisti della Rai e della Banijay che hanno reso questa esperienza meravigliosa, inaspettata ma indimenticabile. Grazie davvero a tutti”. E ancora: “Grazie ai miei colleghi che mi hanno coperto in questo periodo”. Così il concorrente farà ritorno a lavoro come oncologo all’Ospedale Santo Spirito in Sassia.