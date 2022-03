Un’altra grande puntata a C’è posta per te. Tante storie, alcune che sono rimaste di più di altre. Come quella di Marco, 27 anni, e sua madre. La donna, da quasi quindici anni ha pochi rapporti con il figlio. Ma cosa è successo? La donna era rimasta incinta per la prima volta a 13 anni (è nata Rosa, presente in trasmissione al suo fianco) e la seconda a 16 anni (è nato Marco). In famiglia, però, si respirava un clima violento perché il padre dei due ragazzi, picchiava spesso la mamma. A quel punto, quando i figli erano quasi adolescenti, ha deciso di lasciarlo e trasferirsi da Pescara a Napoli.

Rosa decise di seguire la mamma mentre Marco restò a Pescara. Il giovane aveva solo 12 anni e non volle lasciare gli amici. “Dovevo lavorare, alla fine mi è stato anche bene che lui restasse a Pescara. Non perché non gli volessi bene, ma era un momento difficile”, ha raccontato onestamente la mamma del giovane. Poi, a circa 7 mesi dal trasferimento a Napoli, la donna è rimasta incinta di un altro uomo, fatto che ha ulteriormente fatto precipitare i rapporti tra madre e figlio. Dopo un po’ di tempo Marco ha incontrato Carmen, la sua attuale compagna dalla quale ha avuto due figli.

La ragazza ha provato a fare da ponte tra il fidanzato e la madre. “Se fosse capitato a me, avrei preso i miei figli e li avrei portati via. Punto. Non le do torto sul fatto che se ne sia andata, la capisco, è il dopo che pesa”, ha detto Marco. E ancora: “Non mi viene spontaneo chiamarla ora, ho sempre voluto evitare questi discorsi perché mi facevano male”, ha ammesso.





Poi Maria De Filippi gli dice: “Penso che tu Marco abbia tante ragioni, penso che tua madre abbia avuto una vita strana. Si è messa con tuo padre a 11 anni, è rimasta incinta a 13 e 16 anni e ne ha prese tante di botte. Il suo non è abbandonare, è scappare”.

Applausi in studio, ma non la lascia andare Marco che risponde: “Si, però se scappi, scappiamo tutti e tre (madre e due figli, ndr)”. A questo punto sua mamma ha di nuovo ammesso di aver fatto alcuni errori. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene: anche se con qualche dubbio il giovane ha fatto aprire la busta. Un abbraccio e missione compiuta.