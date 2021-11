Mara Venier è rimasta vittima di una brutta caduta, durante l’appuntamento in diretta con ‘Domenica In’ del 22 novembre. Una paura davvero grande per la conduttrice televisiva, che è stata costretta a far presentare temporaneamente a Pierpaolo Pretelli la trasmissione. Ha urtato la testa, si è formato un grande bernoccolo e ha rotto anche i suoi occhiali. Sui social aveva già voluto rasserenare i suoi follower, ma è anche intervenuta a ‘La Vita in diretta’, dove ha voluto aggiungere qualche altro dettaglio.

Si era appreso su ‘Fanpage’ che la conduttrice sarebbe stata portata in ospedale poco dopo: “La conduttrice è stata immediatamente trasportata in ospedale per un controllo medico. È stato un momento molto difficile ma che, al tempo stesso, ha dimostrato la grande professionalità e la disponibilità, la passione che Mara Venier mette da sempre nel suo lavoro“. Pare che tutto sia accaduto proprio durante una pausa pubblicitaria. Vediamo adesso cosa ha comunicato all’amico Alberto Matano.

Matano non ha potuto ovviamente fare altro che contattare immediatamente Mara Venier, con l’obiettivo di scoprire come stesse a poco più di 24 ore dall’accaduto. E la presentatrice Rai ha quindi parlato al telefono e ha informato sul suo stato di salute. Non sono mancati nemmeno i ringraziamenti in diretta al conduttore de ‘La Vita in diretta’, che si è recato nell’abitazione della donna subito dopo aver saputo della sua caduta. Un gesto da vero amico, che lei ha apprezzato nella maniera più assoluta.





Queste le parole di Mara Venier a ‘La Vita in diretta’: “Mi sono molto spaventata. Ho fatto tutti i controlli e non ci sono fratture. Ho solo una contusione nel punto che mi sono fratturata due anni fa. Devo farmi benedire, mi devono abbattere”. Dunque, fortunatamente non ci sono state conseguenze molto serie. Lei stessa aveva detto che aveva rischiato grosso, ma non ha subito problemi gravi. Un po’ di paura e di dolore del momento, ma poi si è riuscita a riprendere gradualmente.

Mara Venier inizialmente aveva raccontato in diretta a ‘Domenica In’: “Guardate qua. Volevo rassicurare mio marito, sto bene. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali”, ha spiegato la conduttrice di Domenica In. “Io non mollo, mi devono abbattere”, ha detto Mara Venier al rientro in studio, accolta da un lungo applauso.