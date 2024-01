Ospiti di Che Tempo Che Fa domenica 28 gennaio 2024 Ornella Vanoni e Mara Maionchi. La cantante e la produttrice hanno raccontato retroscena e aneddoti della loro vita privata e lavorativa, che si è incrociata sin dagli inizi della carriera della cantante milanese. In diretta sul canale Nove, le due hanno parlato della lunga carriera insieme e si sono lasciate andare a confidenze molto intime ed esilaranti divertendo il pubblico e il conduttore Fabio Fazio.

Anche questa volta Ornella Vanoni ha divertito il pubblico con le sue esilaranti uscite, come quella, ormai diventata virale, sul divieto di bere alcolici a causa di un problema cardiaco. “Ora che non posso più bere mi faccio due scatole così – aveva detto -, e tutto quello che mi faceva ridere prima, ora non mi fa ridere più. Ridevo perché ero ubriaca”. E ancora: “Cos’hanno da ridere tanto nelle pubblicità televisive quando in tv sentiamo solo notizie terribili?”.

“Ho deciso il mio ritiro”. Fabio Fazio, l’annuncio sorprende il pubblico: cosa farà dopo





Che tempo che fa, Ornella Vanoni e Mara Maionchi parlano di pipì

Anche questa volta, con la complicità dell’amica Mara Maionchi, Ornella Vanoni è stata protagonista di un simpatico siparietto. Le due sono legate da una lunga e profonda amicizia. La produttrice discografica ha iniziato a lavorare con la famosa cantante verso la fine degli anni Sessanta. Tra un argomento ed un altro, la Vanoni ha aperto la parentesi ‘pipì della notte’ che ha divertito il pubblico e Fabio Fazio.

Ornella Vanoni ha chiesto alla sua amica se di notte si sveglia per fare pipì. “Ma tu ti svegli la notte a fare la pipì?”, ha chiesto con nonchalance la cantante lasciando tutti senza parole. Quando la Maionchi ha sostenuto di no, la cantante ha continuato: “Io ho problema di ormoni. Verso le 3 o le 4 del mattino ci si sveglia per fare la pipì. Anche le mie amiche lo fanno”, ha puntualizzato Ornella Vanoni.

A quel punto Mara Maionchi ha risposto spiegando che ormai gli ormoni non ci sono più. Insomma, un siparietto che ha fatto divertire molto il pubblico di Che tempo che fa. “Momento di strepitosa follia, faremo diverse puntate insieme”, ha commentato un divertito Fabio Fazio, ormai abituato alle battute di Ornella Vanoni. “Una genialata metterle insieme e lasciarle libere”, si legge tra i commenti del video delle due. “Che te ne fai degli autori di un programma quando hai queste che perle che vanno a ruota libera”, “Si sentono le risate vere del pubblico. Proprio come una volta!!! Fantastiche”.