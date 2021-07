Si era capito sin dai primi minuti dell’ultima puntata di Temptation Island 2021 che il falò di confronto tra Stefano e Manuela sarebbe stato infuocato. Ma pochi avrebbero mai immaginato di veder volare addirittura gli schiaffi. Prima del fatidico momento della resa dei conti, al termine del quale le coppie decidono se uscire dal programma insieme o sperati, Manuela ha ceduto al single Luciano fino a baciarlo con passione anche davanti a Natascia e al suo tentatore, increduli. Stesso epilogo, di fatto, tra Stefano e la sua single Federica.

Entrambi i fidanzati, dunque, erano consapevoli dei propri atteggiamenti al villaggio e di quelli del rispettivo partner. Arriviamo così al falò di confronto, il penultimo di questa edizione perché seguito da quello di Alessio e Natascia. Solo queste due coppie sono arrivate al termine del percorso, che dura 21 giorni.

Manuela e Stefano, il motivo dello schiaffo al falò di confronto

Il falò di Manuela e Stefani è iniziato subito con toni accesi da parte di entrambi. “Parlo io, lei ha parlato anche troppo”, ha esordito lui, accusando la fidanzata di averlo offeso sin dal primo giorno a Temptation Island 2021, deridendo le sue insicurezze e contestandogli di avere un rapporto sbagliato con i soldi. “Hai trovato uno che come te vive sulle nuvole – ha detto riferendosi a Luciano – Non pensare che sono stato con le mani in mano”.





“Non ho trovato un tacchino, ma un uomo”, la risposta di Manuela, che poi ha parlato del bacio: “Io non mi pento di quello che ho fatto. Mi hai sempre tradita e io ti ho perdonato, perché il perdono non si nega a nessuno. Per dimenticare ci vuole un uomo accanto, non uno come te”. Ma il culmine è stato quando Stefano ha parlato del suo naso rifatto e lei è letteralmente esplosa, scagliandosi contro Stefano e prendendolo a schiaffi.

A quel punto Filippo Bisciglia è stato costretto a intervenire per dividerli e chiedere a Manuela di smetterla. “Sei un porco, un maiale”, ha urlato lei. Alla fine, Manuela: “Sono arrivata alla conclusione che non possiamo stare insieme, tu vuoi delle cose e io altre. Io ti vorrò bene per sempre, ti auguro tanta felicità, ma non staremo più insieme” e tra i due a Temptation Island 2021 finisce in un abbraccio. Poi entrambi hanno raggiunto i rispettivi tentatori.