In tv non si è ancora vista ‘quella’ puntata, ma il pubblico di Uomini e Donne che non ama le sorprese già sa che Manuela Carriero ha lasciato il trono. Unica tronista donna di questa prima parte del dating show di Maria De Filippi, l’ex protagonista di Temptation Island è uscita di scena a un mese dal suo arrivo. Rinuncia così alla possibilità di trovare la sua anima gemella in tv. Il motivo? Da quanto trapelato, la ormai ex tronista sostiene che i suoi corteggiatori, venuti in studio nel corso di questo mese di messa in onda, non sarebbero stati sinceri con lei.

Soprattutto non sarebbero stati interessati a conoscerla per davvero ma solo sfruttare la popolarità della trasmissione. Chiaramente questa scelta di abbandonare il programma ha subito scatenato polemiche in rete: pochi credono che sia questa la vera ragione alla base dell’addio. Qualcuno ha già ipotizzato che ci sarà presto un suo ingresso nella Casa del Grande Fratello ma a onor del vero non si è più saputo niente di questa voce.

Manuela Carriero lascia UeD: “Ecco il vero motivo”

Sui social, anche in queste ore, un altro verdetto sull’uscita di scena improvvisa di Manuela Carriero. Altro che delusa dai suoi corteggiatori, la tronista ha qualcun altro fuori dal cast della trasmissione Mediaset che l’avrebbe conquistata. Così dicono molti fan di UeD.

“Mi sembra palese il fatto che lei abbia lasciato il trono solo perché c’è un altro ad aspettarla fuori dal programma”, ha scritto un utente commentando così la sua scelta.”Manuela, potevi inventarti una scusa migliore per giustificare la tua uscita dalla trasmissione. Tra quante settimane uscirà allo scoperto con un nuovo fidanzato conosciuto fuori da quello studio?”, ha scritto un altro.

E ancora: “Ma veramente crede che gli spettatori di Uomini e donne siano così sciocchi? È chiaro a tutti che sta mentendo per nascondere una persona che ha conosciuto fuori”, “Che falsa Manuela e per ripulirsi incolpa i suoi pretendenti. Ha fatto bene ad andare via”. Insomma, è parere di tanti che ci sia un altro ragazzo fuori ma la verità la sapremo solo con il tempo.