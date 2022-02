Lunedì scorso Manuel Bortuzzo ha avuto la possibilità di rientrare nella Casa. Un intervento lampo e in giardino, per la precisione, per sorprendere e caricare la sua Lulù Selassié nel giorno di San Valentino. La princess aspettava con ansia quella puntata e in realtà sperava che il GF Vip 6 facesse restare lo sportivo almeno per qualche ora ma non è andata così anche se è stata comunque felicissima.

Manuel Bortuzzo le ha fatto trovare un orso gigante di peluche, un mazzo di rose e una lettera romantica. Poi l’ha incontrata in giardino. I due piccioncini però non si sono potuti abbracciare perché non era previsto il ritorno di Manuel Bortuzzo nella casa, così come è stato invece per Alex Belli e Biagio D’Anelli.

Manuel Bortuzzo, la richiesta al GF Vip 6

In una recente diretta Instagram, però, Manuel Bortuzzo ha rivelato che sarebbe disposto a restare in isolamento per una settimana, pur di poter riabbracciare Lulù Selassié, che era “emozionatissima” lunedì e lui è stato “supercontento che non si è arrabbiata per il fatto che per ora non sono entrato, ma ha capito. Lei è lucidissima, nonostante a volte ha i suoi momenti in cui se la può prendere, sta avanti. L’ho rassicurata perché lì dentro ti senti un po’ perso. Fuori va tutto bene e volevo che lo sapesse. Io sono spesso con la sua famiglia e il suo cagnolino e le ho detto tutto questo”.





“Ho visto come è contenta con l’orso gigante, prima se l’è messo nel letto – ha continuato Manuel Bortuzzo – Che amore che è piccola. Per quanto riguarda la lettera, ho scritto a tutta la produzione per fargliela arrivare il prima possibile. Mi hanno detto che la riceverà presto. La nostra sorpresa è stata bellissima. Ho provato in tutti i modi a trattenermi, perché non è così facile”.

"Certo che ho visto com'è contenta con l'orso, se lo è messa a letto, che amore!

"Certo che ho visto com'è contenta con l'orso, se lo è messa a letto, che amore!

Ho scritto a tutta la produzione per farle avere la lettera, provvederanno il prima possibile!"

"Votiamo tutti quanti Lulù, dobbiamo farla arrivare in finale e poi pensiamo alla Jess!

La sorpresa di ieri è stata bellissima, ho provato in tutti i modi a trattenermi, non è stato facile.

A Casa Chi ho fatto l'appello per farmi fare la quarantena."#fairylu #luluemanuel pic.twitter.com/sc0OCYqp5l February 15, 2022

“Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po’ di carica e farle capire che tutto va bene. Oggi ho fatto l’intervista con Casa Chi, dove abbiamo fatto un appello per farmi fare la quarantena per entrare. E quindi spero che si potrà fare, io sono disponibile a tutto per lei”, ha concluso Manuel Bortuzzo che quindi ha chiesto al GF Vip 6 di rientrare.