“Non mi era mai successo, con Lulù sì”. Manuel Bortuzzo si svela nell’intimo. E lei conferma

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono la coppia del GF Vip 6. La partecipazione al reality li ha fatti conoscere. Vengono da due mondi diversi: lei principessa di origini etiopi, lui l’ex nuotatore è stato raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma, rimanendo paralizzato per una lesione al midollo. Eppure si sono piaciuti sin da subito: dapprima gli sguardi, le intese e il bacio che ha fatto sognare il pubblico.

Poi c’è stato un momento in cui tutto sembrava crollare. Sono nate le prime incomprensioni e i primi litigi: lui che vuole essere lasciato in pace, lei che ci soffre e piange. Evidentemente le cose dovevano andare diversamente e dopo qualche chiacchierata è tornato il sereno e da quel momento sono stati inseparabile fino a quando Manuel Bortuzzo non è uscito dalla Casa verso la fine di gennaio, mentre Lulù è rimasta fino all’ultimo giorno del reality.





I due hanno sempre detto di voler proseguire la relazione al di fuori della Casa più spiata d’Italia. E così è stato: “Spariamo per un po’ in vacanza, al mare – il progetto una volta riabbracciata la sua bella – E al ritorno andremo a vivere insieme, non aspetteremo e cavalcheremo l’onda di questo amore. Si può morire da un minuto all’altro, senza preavviso né motivo, io lo so bene. Non voglio vivere col freno”.

Sulle pagine del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno svelato i loro progetti di vita. Quando la sorella di Jessica e Clarissa Selassié era ancora rinchiusa nella Casa di Cinecittà, il nuotatore ha fatto dei piccoli accorgimenti alla sua abitazione proprio per accogliere al meglio la fidanzata. Nel dettaglio, Manuel Bortuzzo ha fatto realizzare una cabina armadio tutta per lei, ha aggiunto un bagno e ha riempito la casa di specchi visto che a lei piace guardarsi e sistemarsi i capelli di continuo.

E adesso Manuel Bortuzzo vuole diventare papà. Lo ha confessato nell’intervista a Nuovo. “Prima d’ora non mi aveva mai sfiorato l’idea di diventare papà, ma Lulù mi dà serenità di pensare che posso vincere ogni sfida…”. Ha anche rivelato che nel momento in cui decideranno di diventare genitori per la prima volta ricorreranno alla fecondazione assistita: “Quando, però, sarà il momento, non ci penseremo su due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita…”.

