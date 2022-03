L’hanno detto più volte al GF Vip, l’hanno ribadito alla finale e ora anche nelle interviste, con tanto di dettagli: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié fanno sul serio e sono già pronti a convivere. Anzi, prontissimi tanto che la casa, quella vera non quella di Cinecittà, c’è già ed è stata sistemata a misura di principessa. Entrambi credono molto in questo rapporto nato tra mille alti e bassi sotto le telecamere e fanno progetti a lungo termine come matrimonio e figli.

Manuel Bortuzzo non ha nascosto la voglia di avere un figlio dalla sua Lulù. L’atleta può procreare solo con la fecondazione assistita, ma questo la sua compagna lo sa bene e non è minimamente spaventata. È innamorata pazza ed è pronta a mettere su famiglia con lui anche se sono giovani (entrambi hanno 23 anni) e stanno insieme da poco.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, la casa è pronta

Ma intanto a convivenza e come spiegato da Manuel Bortuzzo al settimanale Di Più andranno a vivere nell’appartamento di lui a Roma, quello che condivide con suo padre. Ma si tratta di una struttura su due livelli e il piano sotto sarà tutto per i due ex vipponi di Alfonso Signorini che devono al GF Vip il nascere della loro bellissima storia d’amore.





Quando la sorella di Jessica e Clarissa Selassié era ancora rinchiusa nella Casa di Cinecittà, il nuotatore ha fatto dei piccoli accorgimenti alla sua abitazione proprio per accogliere al meglio la fidanzata. Nel dettaglio, Manuel Bortuzzo ha fatto realizzare una cabina armadio tutta per lei, ha aggiunto un bagno e ha riempito la casa di specchi visto che a lei piace guardarsi e sistemarsi i capelli di continuo.

“Credete che io la vizi troppo? Io voglio solo che sia felice, si merita la felicità, come la merito io. Quello che ho passato mi ha insegnato che la vita va presa a morsi”, ha detto Manuel Bortuzzo al magazine rivelando anche di aver già conosciuto “la suocera”. Hanno fatto una mini vacanza a Napoli e lui si è subito sentito in famiglia. “Lulù e io ci amiamo e facciamo progetti. Lei vuole fare la cantante e io la aiuterò. Io sono pronto a nuove sfide in tv e lei mi appoggia. Il sogno continua anche nella realtà”, ha aggiunto.