In tanti ci hanno fatto caso: nella puntata del GF Vip di lunedì 21 febbraio 2022 era assente in studio Manuel Bortuzzo. La precisazione dell’ex gieffino è arrivata in diretta, durante la puntata stessa. Il nuotatore con una storia su Instagram ha spiegato i motivi per cui non ha potuto prendere parte alla diretta di lunedì sera. Manuel Bortuzzo ha spiegato di essere risultato positivo al covid, ma che fortunatamente sta bene. ”Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata – ha l’ex sportivo – Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo”.

Immediata, a inizio puntata, la preoccupazione dei sui fan, ma anche quelli più generici del programma che hanno subito notato l’assenza. Ma c’è poco da fare per lui: il tampone ha bloccato la partecipazione del nuotatore alla serata ma tornerà appena negativo. Tanti i messaggi su Instagram mentre andava in onda la puntata: “Ma dov’è Manuel Bortuzzo?”, scrivevano in tanti. Poi per fortuna è punto arrivata dal diretto interessato.

Ma come sta davvero Manuel Bortuzzo? “Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo”, scrive il giovane sui social. Tra l’altro, pensandoci bene, potrebbe mancare dalle puntate non solo per il periodo necessario a negativizzarsi, ma forse anche per rimettersi del tutto. Come fa notare qualcuno infatti, Manuel potrebbe aver bisogno di più tempo rispetto ad altre persone.





Su una cosa però è certo: è contento di essere risultato positivo oggi e non fra qualche settimana. Il motivo? Per sostenere al meglio la sua Lulù Selassié. A conclusione del suo messaggio infatti, Manuel Bortuzzo ha scritto: “Meglio ora che a metà marzo”, con un cuore rosso. In pratica, l’isolamento di adesso non lo costringerà a stare lontano da Lulù quando uscirà.

Sarà una delle ultime (se non l’ultima) visto che è già una finalista del GF Vip. Ora Manuel Bortuzzo avrà tutto il tempo per riprendersi e farsi trovare in forma quando lei uscirà dalla Casa e potranno stare finalmente insieme nel privato, senza telecamere o occhi indiscreti.