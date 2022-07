“Lo hanno chiamato”. Manuel Bortuzzo, svolta inaspettata nella sua vita: “Ci voglio provare”

Manuel Bortuzzo, nuovo programma. Sì, stando a quanto trapelato in queste ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe trovato un’importante sistemazione nel piccolo schermo. La voce è di quelle forti e non riguarda unicamente l’ex gieffino, ma anche un altro personaggio noto in televisione, una conduttrice e showgirl che si è allontanata da un po’ di tempo dallo spettacolo. Una svolta professionale, che sicuramente sarebbe apprezzata moltissimo da milioni di telespettatori.

Manuel Bortuzzo, nuovo programma in vista. Invece di lui ne ha parlato recentemente l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole, vittima di un episodio spiacevole: “Scrivo queste poche righe a seguito dei tanti (troppi) messaggi che mi sono arrivati, subito dopo l’evento a cui ho preso parte insieme a Manuel qualche giorno fa. Messaggi non belli, per niente, indirizzati a lui e (incomprensibilmente) anche a me per non averlo ‘schifato’. Io capisco che ci si affezioni al singolo e alla coppia, però entrambi sono persone adulte e responsabili”.





Manuel Bortuzzo, nuovo programma: “Si parla di Ballando con le stelle”

Manuel Bortuzzo, il nuovo programma in cui sarà protagonista potrebbe essere ufficializzato a breve. Al momento a sganciare la bomba è stato il settimanale Nuovo. La conduttrice di questa trasmissione sarebbe molto felice di averlo con sé in Rai, anche per dare una risposta a tutti, ovvero che nulla è impossibile nella vita se ci si mette con impegno e determinazione. Per quanto riguarda l’altro nome tirato fuori, si tratterebbe di Paola Barale, che sarebbe con lui nello stesso programma.

Secondo il settimanale Nuovo, Manuel Bortuzzo sarebbe stato contattato per essere uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2022. Milly Carlucci crederebbe fortemente nelle qualità dell’ex vippone, ma non ci sarebbe ancora stata la risposta definitiva del giovane. Inoltre, nel momento in cui dovesse rifiutare questa proposta perché troppo impegnativa, la conduttrice potrebbe sceglierlo come ballerino per una notte. Nei prossimi giorni sicuramente sapremo qualcosa in più su questa vicenda.

Chi non ci sarà a Ballando con le stelle 2022 sarà Vito Coppola, come confermato da Milly Carlucci: “La notizia che vi vogliamo dare è che qui c’è in ballo un biglietto aereo. Vito ha avuto un invito importantissimo per Strictly come dancing, che è il programma inglese da cui derivano tutti i Ballando con le stelle e da cui deriviamo anche noi, anche se poi abbiamo fatto una strada indipendente e diversa”.

