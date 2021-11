Manuel Bortuzzo e Aldo Montano sono sempre più uniti nella Casa del GF Vip 6. Dal primo giorno hanno iniziato a coltivare il loro legame praticamente fraterno diventando l’uno il confidente dell’altro. Il campione di scherma ha anche festeggiato il suo compleanno al reality show.

E i suoi coinquilini gli hanno organizzato una festa a sorpresa il 18 novembre, giorno in cui ha spento 43 candeline. Lui non se l’aspettava: “Ero freezato e mi aspettavo qualcosa da fuori, invece mamma mia…mi avete fregato”. Tra i tanti a fare gli auguri ad Aldo Montano, anche un ex vippone, Samy Youssef che ha usato parole al miele per l’atleta: “Al GF Vip ho conosciuto un campione”.

Manuel Bortuzzo, la confessione senza microfono

Ma tornando al rapporto con Manuel Bortuzzo, quest’ultimo ha deciso di rivelare all’amico Aldo Montano cosa è successo nelle ultime ore con Lulù Selassié, con cui al contrario ha un rapporto molto altalenante. Come detto, i due sportivi si confessano spesso nella Casa del GF Vip e l’hanno fatto anche l’altra notte.





Manuel Bortuzzo ha parlato di nuovo con Lulù Selassié in magazzino, ma la regia ha subito staccato l’inquadratura. Durante la notte però, lo sportivo ha raccontato al suo amico cosa è successo e quello che si sono detti con la principessa. Nonostante l’assenza di microfono, gli utenti più attenti sono riusciti a carpire alcune frasi del loro dialogo notturno.

Manuel parla con Aldo senza microfono di Lulù e non solo

"Mi è pure costato 20 minuti da solo in market con Lulù che mi parlava.. "

"Non vedeva l'ora"

"Lei sì, a un certo punto ha messo di fare il cartellone e mi sono pure incazzato.."

“Mi ha chiesto un’altra possibilità… Adesso basta […] – le parole di Manuel Bortuzzo – Mi dice che dentro si può capire se si è compatibili, come è stato per Ignazio e Cecilia, però puoi vedere anche se una persona non va bene senza che ci perdi 8 mesi”. E Aldo Montano: “Qua in 3/4 giorni te ne accorgi…”. In generale, sentite anche queste parole, il pubblico del GF Vip 6 spera che lui metta fine una volta per tutte alla frequentazione con la principessa.