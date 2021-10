Al GF Vip 6 occhi puntati anche sulle “coppie”. I primi ad avere un forte feeling poi sfociato in flirt nella Casa sono stati Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ma in poche settimane (il reality show di Alfonso Signorini è iniziato a metà settembre) ci sono stati alti e bassi a non finire tra il nuotatore e la principessa. Nelle ultime ore, poi, un altro confronto voluto proprio da lei a seguito del bacio che si sono scambiati dopo la diretta del lunedì del GF Vip 6. Ma di fatto poco è cambiato: Lulù Selassié entusiasta, Manuel Bortuzzo più frenato.

Decisamente frenato. Era stato lo sportivo, del resto, a dare uno stop a questa storia nata nella Casa di Cinecittà. “Senza certezze io non posso fare niente. Ci sono delle cose che devi conoscere, che devi sapere di me”, le sue parole. Ma anche durante l’ultimo faccia a faccia la principessa ha dimostrato di non essere disposta a cedere a questa richiesta di pazientare e, anzi, ha incalzato il campione di nuoto chiedendogli di aprirsi per farle capire quale sia il suo pensiero.

Manuel Bortuzzo categorico: “Davanti a tutti no”

“Io ti capisco, ma lunedì comunque c’è stato un momento in cui io e te ci siamo riavvicinati praticamente. Poi non lo so, dimmelo tu. Non credo che sia un problema per te se ti do un bacio. Non in momenti come adesso, non lo farei mai. Di certo non voglio ripetere gli stessi errori, che hanno portato ad allontanarci. Sarei stupida”, ha spiegato Lulù a Manuel Bortuzzo, che però, ancora una volta, non si è scomposto più di tanto.





“Ormai mi conosci. Purtroppo non do molte soddisfazioni nella vita. Tu mi fai anche quelle cose scritte, ma quando fuori mi fanno un regalo sono uguale. Non salto di gioia. Sono fatto così”. Ma se la principessa non sembra voler mollare la presa (“A me piaci come sei, non voglio che cambi” e “Io sono contenta che ci siamo dati dei baci”), Manuel Bortuzzo sarebbe frenato anche da un altro motivo: le telecamere.

“È stato bellissimo per me. Io lo so che tu non vuoi che succeda qua dentro, nella Casa”, ha confermato la stessa Lulù che però come abbiamo visto spesso “predica bene e razzola male” con lui. E Manuel Bortuzzo: “Non ho proprio bisogno di fare nulla qui, queste cose mie quando me le toccano poi non mi piace più. La cosa più bella per me in amore è quando è tuo e basta. Qua davanti a tutti non mi va”.