E si parla ancora Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due sono continuamente sotto i riflettori al GF Vip 6, anche e soprattutto in diretta visti gli alti e bassi di questa “coppia” in due mesi di reality. Più bassi che alti in realtà, perché lo sportivo ha presto frenato gli entusiasmi della principessa. Lei da subito decisamente più presa, lui palesemente desideroso di tranquillità e non certo di pressioni.

Anche in una delle ultime puntate andate in onda il conduttore ha lanciato l’ennesima frecciatina a Lulù Selassié. Dopo la clip mandata in onda durante la diretta in cui si vedeva Manuel Bortuzzo in atteggiamento molto affettuoso con Soleil Sorge, Alfonso Signorini ha fatto una battuta alla principessa: “Adesso durante la diretta fa la favolosa e dopo va là a frignare”, ha detto.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié censurati

Battute a parte, più volte Alfonso Signorini ha tentato di far capire alla sorella Selassié di lasciare spazio a Manuel Bortuzzo. Parole sprecate in realtà, perché di fatto tra bigliettini lasciati sul comodino e presenza invadente anche ai piedi del suo letto Lulù Selassié ha cambiato di poco il suo atteggiamento con il coinquilino.





Ma ultimamente il pubblico più attento del GF Vip 6 ha notato che spesso i momenti tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo vengono censurati dalla regia. All’improvviso. È successo anche quando lei si è avvicinata allo sportivo accomodandosi sul suo letto: inquadratura staccata e spettatori furiosi per non aver potuto vedere di più.

Censura continua ed inquadrature direttamente da Marte per Manuel e Lulù stasera #gfvip pic.twitter.com/c9liOQ1LF7 November 23, 2021

Il modo in cui non ci fanno vedere un dialogo che sia uno tra Lulù e Manuel perché per la clip da mettere sul sito basta la parte in cui lei gli dà la buonanotte e quelli scrivono che la stia cacciando e si accolla 🤡#gfvip November 23, 2021

“Sono stufa della censura su Manuel Bortuzzo e Lulù”, “Stanno proteggendo Manuel, non c’è altra spiegazione”, scrive un utente. E altri: “Il GF manda in onda solo quello che gli conviene”, “Alla fine Lulù stava facendo la manicure a Manuel ma la regia non ha inquadrato perché non è interessante e funzionale alle dinamiche del gioco”, “Meno male che Manuel ha raccontato ad Aldo del due di picche a Lulù nel market e anche a Sophie del suo Stop nei suoi confronti”.