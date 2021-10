“Perché non lo fa davanti a tutti”. Manuel Bortuzzo non la bacia, Lulù Selassié spiega cosa è successo davvero

Al Grande Fratello Vip è arrivato il momento del “kiss freeze”. Mentre i vipponi stavano a tavola a mangiare, nella serata di ieri domenica 24 ottobre, è risuonato il jingle “freeze” e ogni concorrente ha dovuto baciare la persona che aveva vicino. Ebbene pare proprio che il bacio abbia provocato qualche malumore all’interno della Casa. Non parliamo per ora di cosa ha provocato fuori dalla Casa il bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli. Poi sono arrivati i baci tra Ainette e Sophie, Giucas e Miriana, Nicola e Carmen e così via.

Ma chi avrà baciato Manuel Bortuzzo? Come sapete tra l’ex nuotatore e la principessina Lulù Selassié c’è stato un flirt. C’è stato anche un bacio, ma poi i rapporti si sono raffreddati, soprattutto per i dubbi di Manuel. Ma Lulù dal canto suo non ne vuole sapere di mollare la presa. In più di un’occasione ha chiesto le attenzioni di Manuel e anche in quest’occasione ha avuto qualcosa da dire su quanto avvenuto durante il “kiss freeze”.

Certo il momento del “kiss freeze” avrebbe potuto rappresentare un’occasione unica per riaccendere la fiamma tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Ma così non è stato. L’ex nuotatore, infatti, ha fatto una scelta che ha deluso parecchio la principessa. Sebbene al suo fianco avesse sia Aldo Montano che Lulù, Manuel ha deciso di baciare proprio l’amico. A questo punto la principessa non ha resistito e si è sfogata con le altre inquiline della Casa.





Sebbene profondamente delusa dalla scelta di Manuel Bortuzzo di baciare Aldo Montano e non lei, Lulù Selassié ha cercato di giustificare l’ex nuotatore. “Se fossimo stati da soli l’avrebbe fatto, davanti alla gente non lo fa. Perché sentirebbe ‘oddio vi siete baciati’, sai, tutti lo direbbero”. Dunque per Lulù Manuel si sentirebbe frenato di fronte alle telecamere…

“Quindi davanti agli altri si frena – le parole di Lulù Selassié alle coinquiline – Ha preferito baciare Aldo, è un amico ed è un uomo. Se baciava me sarebbe stata troppo una cosa di cui parlare. Gli avrebbero chiesto ‘hai provato qualcosa?’. Lui non ama queste situazioni”. Insomma Lulù non perde la speranza e d’altronde proprio recentemente lo stesso Manuel ha ammesso: “Tra di noi ho lasciato le porte aperte, perché le cose forse potranno andare. Questo perché non vorrei precludere nulla. Avrei chiuso tutto se fosse accaduto qualcosa di grave, ma così non è”.