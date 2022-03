“La nostra prima notte insieme”. Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, via il segreto: “Non avevo dubbi…”

Hanno fatto la storia del GF Vip 6. Lei, da un lato, principessa etiope insieme alle due sorelle Clarissa e Jessica. Lui, divenuto suo malgrado famoso dopo essere rimastro tragicamente ferito e costretto su una sedia rotelle per un ‘agguato-sparatoria’. E magicamente, proprio nella Casa più spiata d’Italia, tra Lucrezia Selassié detta Lulù e Manuel Bortuzzo è scoccata la scintilla. Oh, intendiamoci, non è stato mica semplice eh… Tutt’altro.

Gli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini se lo ricordano bene. All’inizio sguardi, carezze, poi il bacio. Le dichiarazioni, le parole e quelle dichiarazioni dette a metà, col cuore in gola e lo sguardo perso. Già, gli occhi a cuore di chi è innamorato. Ma poi sono arrivati i litigi, le incomprensioni, le sfuriate e l’ “Hai rotto il ca..o” che sembrava aver sepolto tutto. E invece no. Manuel tornò sui suoi passi, scrisse una lettera d’amore come non se ne vedevano più da tempo immemore. E i due, oggi, spente le luci dei riflettori, stanno ancora insieme.





Quando ancora non si erano ricongiunti, con Lulù ancora in gara al GF Vip e Manuel fuori ad attenderla, l’ex nuotatore azzurro aveva fatto sapere: “Spariamo per un po’ in vacanza, al mare – il progetto una volta riabbracciata la sua bella – E al ritorno andremo a vivere insieme, non aspetteremo e cavalcheremo l’onda di questo amore. Si può morire da un minuto all’altro, senza preavviso né motivo, io lo so bene. Non voglio vivere col freno”. Quell’onda è arrivata e Lulù e Manuel adesso vivono insieme.

In una recente intervista a Nuovo Manuel Bortuzzo ha perfino rivelato cosa è successo durante la loro tanto attesa prima notte insieme. “Tutto bene – ha detto il triestino – Ma non avevamo dubbi, tra noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse”. Non solo, Manuel già sa di voler formare una famiglia con Lulù: “Quando sarà il momento, non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita”.

Non finisce qui. Manuel Bortuzzo con Lulù è felice: “Prima d’ora non mi aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”. Mentre qualcuno nelle settimane scorse pensava che tra i due non potesse proprio andare, oggi il 23enne dice che neppure la gelosia li sfiora: “Non siamo gelosi, perché sappiamo quanto siamo innamorati. Non abbiamo assolutamente paure e non ci diamo modo di essere gelosi”. Ah, forse… forse è proprio vero che l’amore non ha confini…

