“Non posso e Lulù lo sa”. La confessione intima di Manuel Bortuzzo, fuori dal GF Vip tutta la verità

La loro storia d’amore continua anche fuori dal GF Vip. Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié hanno dato vita ad una delle relazioni più seguite dagli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini. Proprio pochi giorni fa l’ex gieffino, mentre la sua Lulù prosegue l’avventura in tv, ha rilasciato un’intervista a Oggi.

E ha rivelato cosa accadrà quando la principessina tornerà alla vita di tutti i giorni: “Spariamo per un po’ in vacanza, al mare. E al ritorno andremo a vivere insieme, non aspetteremo e cavalcheremo l’onda di questo amore. Si può morire da un minuto all’altro, senza preavviso né motivo, io lo so bene. Non voglio vivere col freno”.

Dopo gli alti e bassi che caratterizzano tutti i rapporti la liaison tra il campione azzurro e la giovane di origini etiopi ha spiccato il volo. Momento cruciale, tra i tanti, è stato quello della lettera che Manuel ha scritto a Lulù. Quando, alla trentaseiesima puntata, stava decidendo se abbandonare o meno la Casa, ecco arrivare la svolta. E lei rispose così: “Mi fa sentire unica, bellissima. È proprio quando non te lo aspetti che ti capita di conoscere persone così belle”.





Adesso, ai microfoni di FanPage Manuel Bortuzzo dice: “Considero il GF Vip una sfida vinta. Credo che facendo vedere la quotidianità, la normalità di un ragazzo disabile, posso avere mostrato tante piccole cose che forse prima non si sapevano. Preferisco il termine disabile a diversamente abile, perché le cose bisogna dirle per come sono, senza paura. Non c’è niente di sbagliato in questo“.

Un altro passo importante della sua intervista è il seguente: “Una persona, in base al tipo di disabilità ha delle problematiche legate al sesso e io ho le mie. Le sto risolvendo, le sto affrontando, sogno un futuro con Lulù e di avere dei figli. Io potrò avere figli ma non in modo naturale, con l’inseminazione artificiale. Cose che le persone neanche immaginano. Magari pensi che una persona possa non volerti più per quello. Con Lulù ne ho parlato, lei appoggia qualsiasi cosa con tantissimo amore. Lei risolve le cose con semplicità e amore. Ho la fortuna di poter fare l’amore e di provare piacere”.

Parole che lasciano il segno e che dimostrano, ancora una volta come, anche quando la vita ti colpisce duramente, c’è sempre la speranza di rinascere. A patto, certo, di trovare la persona giusta. Chissà se anche in questo caso l’amore trionferà o se le difficoltà nel rapporto porteranno ad una nuova rottura. Voi cosa ne pensate?