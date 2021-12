Tra le storie d’amore più travagliate del Grande Fratello Vip ce n’è una che sta appassionando moltissimo il pubblico. Parliamo della relazione, nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia, tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo. I due inquilini hanno dato vita ad un tira e molla davvero ‘esagerato’. Che in una coppia ci possano essere contrasti è pacifico, ma il pubblico è rimasto davvero interdetto di fronte a quanto avvenuto nelle ultime settimane.

Adesso anche Maria Monsé si dice poco convinta che tra i due sia amore vero. Ma andiamo con ordine. Dopo una prima fase iniziale di innamoramento, baci, effusioni, il triestino sembrava aver preso una decisione definitiva. Lulù non era la persona che faceva al caso suo. In più di un’occasione l’ex nuotatore si è espresso in termini durissimi contro la principessina. Manuel è arrivato perfino a sperare che Lulù venisse eliminata e quindi dovesse abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini.

Durante uno dei loro litigi Manuel Bortuzzo è letteralmente esploso e l’ha pure nominata: “Se sono contento che sia rimasta Lulù? Sì, cioè, sì e no, no. Non è assolutamente un segreto. Abbastanza indifferente. Nomino Lulù. Perché mi dissocio da determinati comportamenti che ho visto. Non fanno parte di me e non voglio che vengano associati a me. Ecco perché ho deciso di votarla”. In seguito, tuttavia, la situazione è cambiata in modo radicale. Nel frattempo nella casa è arrivata anche Maria Monsé, che però per un pugno di voti ha dovuto lasciare ben presto il GF Vip.





Se in tanti non credono che la relazione tra Lulù e Manuel Bortuzzo sia autentica, ora c’è chi insinua che quella del 20enne sia tutta strategia. C’è chi sostiene, cioè, che Manuel abbia cambiato atteggiamento nei confronti della principessa quando ha saputo che il GF Vip sarebbe durato fino al 14 marzo. I telespettatori si dividono, c’è chi crede alla forza dell’amore che capovolge ogni cosa e chi invece, diciamo così, è meno romantico.

A me piace troppo vedere Manuel cosi innamorato.

Mi piace proprio vedere una persona tornare a vivere.

Quella ragazza con i suoi modi bizzarri di fare, ragionare e comportarsi, gli ha sconvolto la vita. Questi sono quelli amori che non finisco. Questi amori durano sempre. #gfvip December 16, 2021

Nel corso dell’ultima puntata del 13 dicembre Manuel Bortuzzo ha rivelato davanti a tutti di essere realmente innamorato di Lulù. Adesso, però, anche un ex gieffina, Maria Monsé, getta ombre sui sentimenti dell’ex nuotatore. “Magari – scrive su Instagram la showgirl – avessi il metabolismo veloce come Manuel Bortuzzo, che è passato dal non sopportare ad amare Lulù in tre giorni”. E secondo voi chi è che ha ragione? Insomma Manuel ama davvero Lulù o è tutta una grande messa in scena?