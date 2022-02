”Ma vai a ca***e”. GF Vip, Manuel Bortuzzo contro Sophie Codegoni: non ha mandato giù quelle parole

Manuel Bortuzzo è rimasto lontano dallo studio del Grande Fratello Vip nell’ultima puntata. Il nuotatore era risultato infatti positivo al Coronavirus. Era stato lui a dare l’annuncio. “Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata – aveva detto lo sportivo – Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo”. Manuel Bortuzzo ha lasciato la casa già da qualche settimana.



Manuel Bortuzzo aveva confessato di essere uscito per provare ad abbandonare la sedia a rotelle: “Quando passano gli anni arriva un momento in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare uno spiraglio di luce che ti abbaglia e ti fa credere ancora di più in automatico ti dà forza. Non vedo l’ora di mettermi all’opera”. Poi Manuel Bortuzzo aveva detto.



“Per me finisce qua. Sono il primo che cerca di far capire alle persone che più della felicità uno deve avere la serenità per poter stare bene. La serenità per me è collegata alla situazione fisica, non ce l’ho e quindi non posso neanche trasmetterla”. Nella puntata di ieri Manuel Bortuzzo è rimasto scioccato dal commento di Sophie Codegoni sulla coppia formata da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.







Parlando con Lulù, Sophie ha ipotizzato che tra Gianmaria e Federica potesse esser già tutto finito, non credendo fino in fondo al sentimento che lega questa coppia. Ascoltando le parole di Sophie, Manuel Bortuzzo è intervenuto in una diretta social. “Sophie diceva a Lulù che Gianmaria e Federica non stanno insieme, ma vai a ca**re”.



“Quando escono se ne renderanno conto di quanto stanno bene, di quanto sono felici insieme”, ha esclamato Bortuzzo, lanciando una bella frecciatina a Sophie. Del resto, lo sportivo è molto legato ad Antinolfi, che continua a frequentare anche dopo il GF Vip e vive personalmente il rapporto dell’amico con la neo-fidanzata, che sembra essere tuttt’altro che in bilico.