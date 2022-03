Commozione al GF Vip, dove Alfonso Signorini ha trasformato per qualche minuto, il suo programma in Verissimo. Il conduttore infatti, ha dedicato del tempo a Manuel Bortuzzo con una lunga intervista, molto intima e personale. Il giovane ha esordito: “Sono un disabile, non un diversamente abile: le cose bisogna dirle per quelle che sono, senza paura”. – Ha esordito Bortuzzo – “Ho problemi sempre, anche nel quotidiano, la mia vita è difficile. I problemi partono dal mattino, se vado al bar e trovo uno scalino, anche piccolo, rimango fuori. Devo chiedere una mano per entrare”.

“Quando devo chiederlo ad una ragazza, mi sento umiliato. Chiedere – confessa Manuel Bortuzzo – mi fa stare male dentro. Anche fare le cose banali come prendere un treno diventa complicato. Bisogna chiamare prima, chiedere delle assistenze. Una serie di cose che ti limitano mentalmente. Non mi sento padrone di me stesso. Con Lulù non sarà facile, ma con la forza del nostro amore riusciremo a superare tutto. Anche solo un giro in macchina è difficile da fare, perché la carrozzina va messa nel portabagagli, presa, spostata. Piccoli gesti che uno non ci pensa, ma che condizionano”.

E conclude: “Anche andare al mare diventa un problema: io in spiaggia con questa carrozzina non posso andarci”. Poi Alfonso Signorini ha chiesto a Manuel Bortuzzo cosa fa lo stato per aiutarlo: “Lo stato ti viene incontro? Quanto prendi tu dallo stato per la tua situazione?“. A quel punto l’ex nuotatore ha detto: “Prendo praticamente niente rispetto alle esigenze, mi danno 200 euro più l’accompagnamento con cui dovrei vivere un mese, ma solo le medicine mi costano 500 euro”.





“Io sono fortunato- ha detto – lavoro, sono qui e posso permettermi tante cose. Ma ci sono altre realtà”. Poi si è parlato di intimità e Manuel Bortuzzo ha dichiarato: “Il tabù nasce davanti il non sapere, chiunque può informarsi. Una persona – in base al proprio tipo di disabilità – può fare sesso”.

“Io potrò avere figli ma non in modo naturale – confessa Manuel Bortuzzo – magari con l’inseminazione artificiale. Sono situazioni che le persone non sanno. Siamo persone normali, nonostante siamo tutti diversi. Faccio una vita di M, a volte lo è. A volte non sai darti una risposta ai dolori della vita, ma mi reputo fortunato“.