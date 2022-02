Manuel Bortuzzo è da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, ma il suo pensiero è rivolto a Lulù Selassiè, la ragazza che ha conosciuto durante il reality e della quale è innamorato. Durante la puntata andata in onda il giorno di San Valentino ha fatto una sorpresa alla sua ragazza e in una diretta Instagram ha confessato che è stato tutto bellissimo: “Ho provato in tutti i modi a trattenermi, perché non è così facile. Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po’ di carica e farle capire che tutto va bene”.

L’ex nuotatore ha fatto anche dei regali a Lulù Selassiè: una lettera carica di parole romantiche, delle rose e un enorme orso di peluche, che Lulù Hailé Selassié ha fatto fatica a sollevare. Poi, ha incontrato la sua fidanzata in giardino: anche quello è stato in momento emozionante e romantico durante il quale le ha fatto sapere che fuori da quelle quattro mura, la aspetta una vita bellissima insieme.

Sempre nella diretta Instagram, Manuel Bortuzzo ha raccontato di essere stato ospite di Casa Chi e di aver fatto una richiesta al Grande Fratello durante quell’intervista. È disposto a tutto pur di rivedere la sua Lulù e infatti ha chiesto di poter trascorrere alcuni giorni in compagnia della sua fidanzata: “Ho fatto un’intervista con CasaChi, dove abbiamo fatto un appello per farmi fare la quarantena per entrare. Quindi vediamo cosa si può fare, io sono disponibile a tutto per lei”.





Durante l’intervista a Casa Chi Manuel Bortuzzo Manuel ha dato un consiglio a Jessica Selassiè (la sorella di Lulù) in merito alle sue “disavventure amorose”: “Se lei si sente di andare dietro a qualcosa non deve precludersi niente ed anche sbattendoci la testa. Lei non lo sa ma quando uscirà si renderà conto della fila… Una donna come lei, spaziale, bellissima, non ha problemi”. Quindi ha parlato dell’uscita del suo film: “Quando uscirà il film? È finito e dovrebbe uscire a metà marzo. Ancora un mese e sarà fuori”

Infine si è parlato di Alex Belli, appena rientrato nella Casa, ma non come concorrente. Manuel Bortuzzo ha colto l’occasione per svelare pure come avrebbe accolto l’attore al GF Vip se fosse stato ancora dentro la Casa: “Come avrei accolto Alex Belli dentro la Casa del GF Vip? Molto probabilmente lo avrei abbracciato ma non sarei riuscito a cag***o più di tanto. Questa storia mi ha stressato la vita… basta”. E lancia una frecciatina alla produzione del reality: “Perché non mi hanno fatto fare la quarantena? Probabilmente perché dovevano dare la priorità a Belli. Le cose vere colpiscono nella vita e non nello spettacolo quindi… sti c***i! Anche solo per darle un bacio sette giorni di clausura li avrei fatti. Comunque alla produzione lo chiedo, la butto lì… fatemi entrare per una notte in Love Boat, dai”.