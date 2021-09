Grande Fratello Vip 6, il bacio tra i due fa scintille. Ebbene, finalmente è accaduto: nella casa del GF le temperature iniziano ad alzarsi. Tanti i segnali, tra complicità e attenzioni. Tra Manuel Bortuzzo e Lulù non poteva che scappare un bacio, anzi, diversi baci sotto le lenzuola.

E dopo la conferma dell’avvicinamento tra i due data dallo stesso ‘GF Vip 6’ sulle tenerezze scambiate tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, oggi anche il video che mostrerebbe tutto quello che è accaduto prima del “buongiorno pieno di affettuose attenzioni”.

Si stropiccia gli occhi facendo lentamente capolino da sotto le lenzuola. Manuel Bortuzzo si mostra finalmente alla luce del giorno, ma la notte è stata ugualmente ‘accesa’. Infatti dalle immagini del video reso noto sulla pagina Instagram del programma, i due si mostrano visibilmente affettuosi.





Dopo il primo bacio scoccato in piscina, il nuotatore e la principessa continuano fare sul serio. Due sensibilità che sembrano essersi incontrate: “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su questo”, come sottolineato dallo stesso Bortuzzo. E poi?

E poi sembra impossibile frenare il feeling e la tenerezza, soprattutto sotto le lenzuola. Un bacio rincorre un altro bacio e i due sembrano formare una bella coppia. D’altronde Lulù non ha smesso di sottolineare quanto il nuotatore la faccia stare bene: “Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana, ma per me lui è importante e mi fa sentire sicura. Sto bene”.