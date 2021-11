Manuel Bortuzzo, Alfonso Signorini riferirà a Lulù Selassié le ultime dalla Casa? La nuova puntata è sempre più vicina e tra l’altro la princess rischia di uscire. La sorella di Jessica e Clarissa è infatti finita in nomination e la sfida al televoto di lunedì sarà tutta al femminile. Sono infatti ben 5 le vippone a rischio: Carmen Russo, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Clarissa e, appunto, Lulù Selassié.

A questo proposito, durante una chiacchierata sulla prossima eliminazione del GF Vip 6 con Soleil e Katia, Manuel Bortuzzo ha dato loro una risposta che ha fatto parecchio rumore fuori dalla Casa. Alla frase della cantante lirica “potresti diventare vedovo”, riferita alla possibilità di Lulù di uscire dalla casa perché in nomination, lo sportivo ha risposto: “Magari!”.

Manuel Bortuzzo commenta un gesto di Lulù: “Che schifo”

È quindi evidente che nonostante gli alti e bassi, i chiarimenti e le promesse in diretta e i continui tentativi di lei di riavvicinarsi, il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non è più tornato come era agli inizi del reality show. La risposta “Magari!” alla sua eventuale uscita dal GF Vip 6 è eloquente ma non è finita qui.





Oltre a questo, infatti, Manuel Bortuzzo non sembrerebbe avere una bella opinione della principessa visto che, chiacchierando con Aldo Montano e Davide Silvestri della visione della Turandot poi messa in scena dai vipponi ha rivelato loro una confidenza fatta proprio da Lulù Selassié.

Ma questi tre che sparlano di Lulù perché si è addormentata durante la Turandot?! Addirittura Manuel che dice “che schifo” ma anche meno!! #gfvip pic.twitter.com/QkFuKVHvWD November 27, 2021

“Lulù a me ha detto: ‘Ma si vedeva che dormivo?’ Katia quando l’ha vista ha fatto una faccia. Dai. Che schifo”, ha detto Manuel Bortuzzo ai suoi amici della Casa. E Davide Silvestri di tutta risposta: “No comment. Affari suoi”. Chissà se la princess verrà a sapere di questi commenti durante la diretta di lunedì.