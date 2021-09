“Voglio dimostrare di essere una persona normale”, così Manuel Bortuzzo, 22 anni, ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Era il 3 febbraio del 2019 quando Manuel si trova a passeggiare nel quartiere Axa di Roma e durante una sosta al tabaccaio è stato raggiunto da un colpo di pistola.

Un errore, uno scambio di persona che è costata al giovane atleta una lesione midollare e una paralisi. Dopo un periodo di riabilitazione, Manuel Bortuzzo è tornato in acqua, era una promessa del nuoto, e ora ha accettato l’invito di Alfonso Signorini per mostrarsi a tutta Italia e lanciare un messaggio.

Manuel Bortuzzo, al GF Vip 6 il racconto della sparatoria

In una chiacchierata con i suoi coinquilini, Manuel Bortuzzo ha parlato dell’attentato che lo ha costretto in sedia a rotelle. “La prima persona che hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere. Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film”. Manuel era in compagnia della fidanzata dell’epoca e quando ha capito di essere stato colpito da un colpo di pistola le ha detto ti amo: “Prima di morire ho pensato: deve sapere che la amo”.





“È giusto che la gente capisca che non tutto è immediato, uno deve metabolizzare e deve avere i suoi tempi per fare le cose. Più gli altri ti dicono che devi fare le cose più non le fai. La storia era bella, sarei potuto andare adesso a Tokyo, vincere le Paralimpiadi. Non lo volevo fare. Adesso, da solo, sono tornato in acqua e probabilmente farò Parigi 2024”, ha detto ancora Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo ha raccontato anche i momento successivi alla sparatoria, quando si è accorti di aver perso molto sangue e le tante operazioni a cui si è dovuto sottoporre per stare meglio. E ancora i momenti condivisi in ospedale con persone in condizioni più gravi delle sue e che questo gli ha dato la spinta per riprendersi e rimettersi in forze. “Hai una grande forza, mica tutti riescono a reagire”, gli ha detto una commossa Carmen Russo.