Manuel Bortuzzo esce dal GF Vip ed ecco cosa ‘combina’ per Lulù. Sorpresa, la prima mossa è sua

Manuel Bortuzzo ha abbandonato la casa del GF Vip 6. Lo aveva già annunciato e durante la puntata andata in onda lunedì 24 gennaio il giovane ha varcato la soglia della porta rossa per tornare alla sua vita: “In questo viaggio ho appreso una cosa da ognuno di voi e ho imparato qualcosa di nuovo quindi vi ringrazio anche solo per avermi regalato un sorriso”.

“Più che la felicità, uno deve avere la serenità per stare bene e questa serenità per me è collegata alla situazione fisica. Ora non ce l’ho e quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto agli altri”, ha detto Manuel Bortuzzo, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip 6 prima di lasciare la casa.

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip 6 e fa una dedica a Lulù Selassiè

E ancora parole per la sua fidanzata, Lulù Selassiè, con la quale ha vissuto momento di grande tensione, tramutati poi in un grande amore: “La lontananza non è un problema, io mi metto a posto e ricomincio più forte di prima. Tra poco sono tre anni dall’incidente e trovare uno spiraglio così grande dà forza. Crederci in due è meglio che in uno”.





Tutti avrebbero voluto che Manuel arrivasse fino alla fine ma è arrivato il momento di salutare i suoi compagni di avventura e soprattutto la sua Lulù. Manuel Bortuzzo ha potuto riabbracciare la famiglia e l’amico Aldo Montano e appena uscito il primo post social è stata una bellissima dedica per la fidanzata. Il nuotatore ha pubblicato il cartellone scritto da Lulù e ha risposto con un ”Ti amo”, l’emoticon della faccina triste e un cuore.

manuel che dedica la prima storia a lulu 😭♥️ ora mi rendo conto davvero che non c’è più in casa e mi si stringe il@cuore ancora di più #GFvip #fairylu pic.twitter.com/O1r2hbKxeE January 25, 2022

La sorpresa più bella per il nuotatore è quella di aver trovato l’amore in questa avventura. Dopo i momenti di forte tensione, Manuel Bortuzzo si è lasciato andare e a innamorarsi di Lulù, che ha sempre creduto in questo amore: “Io non ci credevo perché non ho mai vissuto una cosa così forte fin da subito”.