“Con me le ragazze…”. Manuel Bortuzzo rivela il suo problema intimo: “C’è una cosa che non posso fare”

Manuel Bortuzzo rivela alcuni particolari intimi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Già dopo poche ore dal suo ingresso aveva parlato della sparatoria che lo ha coinvolto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. In quella tragica sera l’atleta è stato raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma, rimanendo paralizzato per una lesione al midollo.

Manuel ha ripercorso nei dettagli le assurde dinamiche della sera in cui la sua vita cambiò per sempre. “Eravamo andati ad un compleanno ma era ancora presto, volevamo berci una cosa”, ha ricordato il 22enne durante la conversazione nel giardino della Casa: “C’erano due piani e una scala a chiocciola, quando siamo arrivati sotto alla scala ho visto la gente scendere scappando, dicevano di andare via. Io sono andato dall’altra parte della strada a prendere le sigarette ad una macchinetta. Hanno sparato al primo che hanno beccato”.

“È una cosa surreale, non te ne rendi conto. Quando ti succede pensi solo di essere morto”, ha proseguito il giovane che, in quel tragico momento, sentì di esprimere per la prima volta i suoi sentimenti alla fidanzata che era al suo fianco: “L’ultima cosa che ho fatto è dire alla mia fidanzata Martina, che era al mio fianco, che la amavo. Anche se la conoscevo da pochi giorni, ho pensato che dovesse saperlo”.





Al momento, tra le conseguenze dell’incidente, c’è l’impossibilità ad avere figli. Nelle ultime ore ne ha parlato agli altri coinquilini. Ha ammesso che non riesce ad eiaculare una volta raggiunta l’erezione. “Uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa”, ha confessato Bortuzzo, per poi aggiungere: “Là sotto funziona tutto ma non c’è [il finale, ndr]. Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri. All’altezza mia colpisce proprio quella cosa lì, ora è compromessa. Poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei cicli di pasticche. Per ora niente, però essendo che dentro ci sono ancora basta andare alla banca del seme e li prelevo ed un giorno farò l’inseminazione artificiale”. Il suo sogno rimane quello di creare una famiglia.

“Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri. Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte”, ha rivelato Manuel Bortuzzo al GF Vip. In questi giorni ha stretto un’amicizia speciale con Lucrezia Selassié: i due si sono lasciati andare ad un bacio appassionato sotto le coperte. La liaison è stata però già stroncata da Franco Bortuzzo, il padre di Manuel. Secondo l’uomo, Lulù non è il tipo di ragazza che piace al figlio: “Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”, ha assicurato Bortuzzo senior.