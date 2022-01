“Ci penso io a lei!”. Manuel Bortuzzo corre a casa di Lulù. Un incontro speciale, tutto ripreso in un video

Manuel Bortuzzo ha abbandonato la casa del GF Vip 6 ma il suo pensiero è sempre per la sua Lulù. “In questo viaggio ho appreso una cosa da ognuno di voi e ho imparato qualcosa di nuovo quindi vi ringrazio anche solo per avermi regalato un sorriso”.

“Più che la felicità, uno deve avere la serenità per stare bene e questa serenità per me è collegata alla situazione fisica. Ora non ce l’ho e quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto agli altri”, ha detto Manuel Bortuzzo, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip 6, prima di lasciare la casa di Cinecittà. A poche ore dall’uscita la prima dedica social è stata per la fidanzata Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo, il video da casa di Lulù Selassiè

“Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire. Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita Lulú, la mia”, ha scritto a corredo di una foto di coppia.





La sorpresa più bella per il nuotatore è quella di aver trovato l’amore all’interno della casa del GF Vip 6. Dopo i momenti di forte tensione, Manuel Bortuzzo si è lasciato andare e a innamorarsi di Lulù, che ha sempre creduto in questo amore: “Io non ci credevo perché non ho mai vissuto una cosa così forte fin da subito”.

E in queste ore Manuel Bortuzzo ha pubblicato una storia proprio dalla casa di Lulù, dove ha raggiunto Clarissa Selassiè, sorella della principessa ed ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Lulù ci penso io ad Alizèe direttamente da casa tua mentre ti guardiamo!”, ha scritto Manuel Bortuzzo a corredo del video in cui coccola il cagnolino di Lucrezia. Un altro gesto d’amore per la sua principessa.